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За сутки во Франции от COVID-19 умерли почти 500 пациентов

34% находящихся в реанимации - пациенты моложе 60 лет.

За сутки во Франции от COVID-19 умерли почти 500 пациентов
Фото: EPA/UPG

С начала эпидемии коронавируса во Франции умерли 3 тыс. 523 человека, за последние сутки зарегистрировано 499 летальных исходов, число выявленных случаев COVID-19 достигло 52 тыс. 128.

Об этом сообщил директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон, передает Интерфакс-Украина.

Количество госпитализированных пациентов - 22 тыс. 757, из них 5 тыс. 565 в тяжелом состоянии и находятся в реанимационных отделениях, сообщил Саломон журналистам в Париже во вторник.

По его словам, эта ситуация "совершенно невиданная в истории французской медицины".

Саломон также отметил, что 34% госпитализированных в реанимационных отделениях на сегодня - пациенты моложе 60 лет.

Вылечившимися считаются 9 тыс. 444 человека.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 марта во Франции от коронавируса умерла 16-летняя девушка без патологий и хронических заболеваний.

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