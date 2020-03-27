Во Франции от коронавируса умерла 16-летняя девушка без патологий и хронических заболеваний

В парижской больнице в ночь на 25 марта от коронавируса умерла 16-летняя девушка без патологий и хронических заболеваний.

Об этом пишет RFi.

На прошлой неделе у школьницы по имени Жюли появился небольшой кашель, который она лечила сиропом, травами и ингаляциями. В субботу она начала испытывать небольшие трудности с дыханием.

В понедельник маленькая одышка превратилась в приступы кашля, и мать отвезла Жюли к врачу. Терапевт констатировал "значительную дыхательную недостаточность" и прямо в кабинет вызвал бригаду скорой помощи.

Девушку доставили в ближайшую больницу в коммуне Лонжюмо, где сделали тест на коронавирус.

В ночь с понедельника на вторник ее транспортировали в парижскую детскую больницу Некер, где сделали еще два теста (оба - негативные). В тот же день ее перевели к реанимацию.

Вечером матери перезвонили из больницы Некер и сообщили, что первый тест, сделанный еще в больнице Лонжюмо, дал положительный результат, а состояние Жюли ухудшилось и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Через некоторое время девушка умерла.

Замминистра здравоохранения Франции Жером Саломон, объявивший о смерти Жюли вечером в четверг, заявил, что школьница стала жертвой тяжелой формы вируса, которая крайне редко бывает у молодых людей.

По данным на 27 марта, жертвами Covid-19 во Франции стали 1696 человек. За последние сутки умерли 365 человек. Премьер-министр страны Эдуард Филипп заявил в пятницу, 28 марта, что Францию "захлестывает высокая волна эпидемии" и что предстоящие дни будут "крайне трудными".