"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус

LB.ua записав інтерв'ю зі співробітником однієї з ключових інституцій, яка безпосередньо бере участь в боротьбі зі спалахом коронавіруса. Наш співрозмовник дуже добре поінформований про те, що відбувається у цьому напрямку, хоча і не уповноважений давати коментарі пресі. Судячи з його слів, країна наближається до катастрофи.

Чому в Україні робиться так мало тестів на Covid-19 ? Чому держава не закуповує тести для проведення аналізу методом ПЛР, який покаже результат на другий день після зараження? Який наш план і чи маємо ми план? Що взагалі відбувається в Міністерстві охорони здоров'я ? В умовах спалаху виникає безліч питань, відповідати на які уповноважений орган влади, здається, не збирається.

Питання, яке сьогодні всіх турбує найбільше - чому Україна робить так мало тестів на коронавірус?

Перша причина - це застарілі інструкції, кого тестувати.

Лікарі керуються інструкцією, в якій прописано, які випадки підпадають під підозру на коронавірус. В цій інструкції від початку було написано, що якщо ти прибув з Китаю, то тоді ми тебе підозрюємо. Ситуація дуже швидко змінилася, але лікарі продовжували користуватися діючою нормативкою. І відмовляли пацієнтам, які не підпадали під випадок.

Фото: EPA/UPG

Наприклад, в приватні клініки зверталося багато іноземців, які хотіли протестуватися, в лабораторіях Центру громадського здоров’я потім відмовлялися брати ці зразки і звинувачували лікарів приватних клінік у гіпердіагностиці і бажанні заробити гроші.

Поки переформулювали визначення випадку, пройшло дуже багато часу. Це одна причина, чому не тестували. Лікарі відмовляли людям через застарілі інструкції .

Друга причина - на регіональному рівні тестів ПЛР (тест на полімеразну ланцюгову реакцію, який проводиться в лабораторії та дозволяє достовірно визначити наявність віруса в організмі за 1-2 після інфікування - LB.ua) було небагато, деякі регіони їх взагалі не мали. Поки хтось звернувся, наприклад, в Сєвєродонецьку з підозрою, поки його мазок доставили в Київ, поки його поставили в чергу, поки провели аналіз. Тобто, все було дуже повільно. Але зараз ситуація покращилася, крім центральної лабораторії працюють ще всі лабораторні центри в регіонах. Зараз буде великий сплеск нових діагностованих випадків.

Я говорила вчора з фондом «Повернись живим», вони купили тести ПЛР. Якщо волонтерський фонд може закупити тести, то чому МОЗ не може?

Приблизно місяць тому МОЗ виділив 28 мільйонів гривень для лабцентрів, щоб вони купили ПЛР–тести. Але була перепона - центри чекали, коли приймуть постанову про новий порядок проведення закупівель, щоб можна було купити швидко. Зараз ця постанова прийнята, і центри зможуть купити тести.

Також Міністерство охорони здоров’я деякий час тому включило в план закупівель і швидкі тести, і ПЛР-тести, і дуже багато всього – за кошти, зекономлені на рахунках міжнародних спеціалізованих організацій. Але сама процедура технічно зайняла дуже багато часу. Ніхто не розраховував, що буде настільки довго – зміна постанов, наказів, технічного завдання, переписування угоди. І все це відбувалося під час зміни керівництва уряду та МОЗ. Зараз фінальний документ - це додаткова угода - на підписі у міністра. Вона в нього була тиждень тому, але досі не підписана.

Тобто МОЗ міг почати закупівлю тестів ще в понеділок, але замість того маємо ситуацію «танцювала, танцювала, та не вклонилась».

Але, я так розумію, найближчим часом закупівлі все ж розпочнуться?

Так, але важко сказати, коли і в яких об’ємах.

Станом на сьогодні, кому роблять тести? Тим, хто прилетів з-за кордону і тим, хто мав контакт з хворим?

На жаль, ні. Зараз ПЛР діагностика відбувається тільки в тому випадку, якщо лікар за спеціальною формою зробить екстрене повідомлення про випадок підозри на коронавірус.

Сімейний лікар?

Станом на зараз, це будь-який лікар, крім лікаря швидкої. Якщо до лікаря первинки звертається пацієнт, і лікар підозрює коронавірус, він повинен подати екстрене повідомлення і забрати мазок для того, щоб в подальшому цей мазок направити на діагностику ПЛР. Тільки в цьому випадку лабцентри - регіональні або центральний - прийматимуть мазки.

Тобто, якщо в лікарні людина просить зробити їй тест, а лікар каже «в нас немає тестів», то він просто не хоче робити таке екстрене повідомлення?

Значить, на думку лікаря цей пацієнт не підпадає під визначення підозри на коронавірус і його не потрібно тестувати.

Лікарі економлять тести. Бояться, що вони порушують наказ, і що їх потім звинуватять в нераціональному використанні тестів.

Фото: EPA/UPG

Це все впирається в недоліки алгоритмів. Немає чітко прописаної інструкції для лікарів, що вони кожного хворого зі схожими симптомами розцінюють як потенційного хворого на коронавірус. Нема, наприклад, опитувальника на 10 питань, і якщо з ним 8 відповідей “так” - то ви робите тест.

Люди, які мають симптоми, схожі на симптоми коронавірусної інфекції, не мають зараз шансів отримати тест в державній лікарні?

Якщо в Чернівцях - то мають. Там зафіксована кластерна передача, мають тестувати. А якщо в Запоріжжі, наприклад, то навряд.

Чи правда, що тест роблять аж 5-6 днів через те, що зразок спочатку тестують на грип та ще якісь хвороби?

Спочатку так було. Зараз алгоритм змінився. І знову зміниться невдовзі. Будуть робити швидкий тест на грип, а потім - діагностика covid19.

А чи є алгоритм, коли робити експрес-тест?

Також розробляється.

Який прогноз по появі нових алгоритмів тестування на коронавірус? На якому етапі це питання стопається?

Не те що стопається, просто ніким не ініціюється. В МОЗі нема розуміння, якою глобальною стратегією країна керується. Тестуємо всіх чи тестуємо контактних? Тестуємо тільки підозру або тестуємо і контакти, і підозру? Можливо, є якесь своє бачення в головного санлікаря Віктора Ляшка чи в прем’єр-міністра Шмигаля, або в президента. Але воно ніяк не доноситься до людей, які в готують ці накази. Дізнаємося думку керівництва з прес-брифінгів.

Завтра вже має бути фіналізований наказ, який напрацювали група експертів. Але, знову ж таки, це без урахування бачення головного санітарного лікаря чи міністра. Бо ніхто, крім них самих, не знає, яке в них бачення.

В нас є купа ситуаційних штабів, куди ніхто не приходить з керівництва, тому що в них на це немає часу. Тому люди, залучені до цієї роботи, приймають рішення ситуативно. Небайдужі люди, професіонали, не чекаючи вказівок і пояснень від керівництва, на основі рекомендацій китайський лікарів і ВООЗ пропрацьовують з лікарями алгоритми і намагаються видати найкращий варіант, який би міг працювати.

Илья Емец

Все відбувається настільки повільно, бо нема жодних чітких вказівок від керівництва, що потрібно робити. Нема такого, щоб прийшов головний санлікар Віктор Ляшко чи міністр Ілля Ємець і сказав: «В нас стратегія така, алгоритми такі, працюємо, прописуємо». Або: «Ситуація змінилась, в нас є кластерна передача, попередній наказ не діє, прописуємо новий».

Мені здається, це дуже тривожна ситуація. Оскільки лікарі не просто не роблять тестів хворим з симптомами, схожі на симптоми коронавірусу. Вони ще й не одягають захисні костюми, коли йдуть на огляд. Що буде, якщо всі вони заразяться зараз, ще на самому початку спалаху?

Не знаю, що буде. Система ляже, але, боюся, вона і так ляже. Якщо в лікарів немає розуміння, які випадки ми вважаємо підозрою на коронавірус, то як вони себе можуть захистити чи убезпечити? Ніяк. Нема розуміння, кого підозрювати, нема розуміння, кого тестувати, нема розуміння, що робити.

Можна було б хоча б сказати їм: “Лікарі, будь-кого з ГРЗ розцінюйте, як потенційного хворого на коронавірус, і вживайте відповідних заходів безпеки”. Але в МОЗ існує велика проблема з комунікацією.

От як в історії зі студентами. Була команда міністра залучити інтернів до надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію. Спочатку хотіли постанову робити, потім наказ, потім вирішили листа. Вийшов такий лист, що інтернів очної форми навчання переводимо на заочну, і що керівники структурних підрозділів, якщо їм буде потрібно, можуть долучати інтернів і студентів до роботи, але це не обов’язково. Виходить Ляшко на брифінг і каже, що студентів залучаємо обов’язково. А потім ще пост вийшов на Фейсбуці МОЗ, що в студентів вибору нема, всі йдуть на коронавірус. Тобто, міністерство робить щось своє, Ляшко - щось своє, а комунікаційники - щось своє. Це паралельні процеси, які не перетинаються.

Ще одне дуже важливе питання - готовність лікарень. З регіонів приходить інформація, що готовність, про яку Скалецька заявила в середині лютого, сильно перебільшена, це так?

Це була велика програмна помилка - дозволили регіонам самостійно визначити дві лікарні, які будуть пацієнтів з коронавірусом. Ніхто ці лікарні не верифікував. І ми жили з думкою, що в нас 57 лікарень, які нібито готові. Це було не так.

Коли провели верифікацію (Національна служба здоров’я по своїм договорам змогла подивитися, чи відповідають ці лікарні заявленим критеріям - наявність ШВЛ і т.д), з’ясувалося, що із зазначених 57 опорних лікарень не готові 15. А в решті немає засобів індивідуального захисту, зараз намагаються самі себе забезпечити. Ще 100 лікарень зараз в процесі підготовки.

До речі, МОЗ досі не оприлюднив перелік закладів, які в регіонах визначені опорними для пацієнтів з коронавірусом. Це не випадковість - список досі не готовий.

Фото: Lb.ua

Велика проблема, що немає ніякого прогнозу, як буде розвиватися ситуація. Тобто, можливо, такий прогноз є десь у Ляшка на столі або в Ємця. Можливо, в Шмигаля. Але у членів ситуаційних штабів, які приймають багато рішень, цього прогнозу немає. Відповідно складно щось планувати - скільки потрібно ШВЛ і т.д.

Скажіть, будь ласка, коли в нас є шанси вийти з карантину?

Не знаю. В квітні точно не вийдемо, бо ми ще тільки туди заходимо. Травень, червень, липень - важко сказати.