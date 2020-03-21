Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Умерла социолог Ирина Бекешкина
Умерла социолог Ирина Бекешкина
В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Карантин: що загрожує порушникам
Карантин: що загрожує порушникам
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Испания догнала Италию по темпам распространения коронавируса
Испания догнала Италию по темпам распространения коронавируса
В Киеве впервые выписали штраф на 17 тыс. гривен за нарушение карантина
В Киеве впервые выписали штраф на 17 тыс. гривен за нарушение карантина
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Фонд "Вернись живым" отправил в зону ООС еще 1 тыс. экспресс-тестов на коронавирус

В течение следующей недели проведут первое в Украине массовое превентивное тестирование.

Благотворительный волонтерский фонд "Вернись живым" 21 марта отправил в зону боевых действий на Донбассе очередную партию экспресс-тестов для диагностики коронавируса.

"Прямо сейчас, пока вы читаете этот пост, 1 тысяча наборов для ПЦР тестирование на коронавирус едут на фронт", - говорится в сообщении на странице фонда в фейсбуке.

Фото: facebook.com/Повернись живим

Сообщается, что в течение следующей недели военными медиками будет собрано биологический материал. К этому времени волонтеры обещают подготовить холодильное оборудование, которое позволит доставить этот материал обратно в лабораторию.

"ПЦР-тесты позволят локализовать места, где новая болезнь могла проникнуть в армию, и сдержать ее там, изолировав больных (если они есть). Это будет первое в Украине массовое превентивное тестирование, сделанное с учетом опыта других стран", - отмечают в "Вернись живым".

Напомним, 19 марта фонд "Вернись живым" отправил в зону ООС первую партию экспресс-тестов на коронавирус. На приобретение 50 экспресс-тестов волонтеры собрали более 19 тысяч гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также