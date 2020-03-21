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КГГА ввела норму 1 покупатель на 10 кв. м для магазинов и аптек

Ответственность за соблюдение - на руководителях торговых сетей.

КГГА ввела норму 1 покупатель на 10 кв. м для магазинов и аптек
Фото: Макс Требухов

Киевская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, что количество покупателей, которые могут одновременно находиться в магазинах и аптеках, не должно превышать 1 человека на 10 квадратных метров торгового помещения.

Об этом говорится в протоколе комиссии от 21 марта.

Один из пунктов этого документа гласит, что Департамент промышленности и развития предпринимательства, руководители сетей продмагов и аптек обязаны обеспечить соблюдение такой нормы.

Напомним, что с 17 марта в Киеве запретили работу всех магазинов, кроме продуктовых, хозяйственных и аптек.

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