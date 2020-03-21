В Черновцах и Тернополе ввели обязательный масочный режим

С понедельника в Черновцах и Тернополе начнет действовать обязательный масочный режим.

По словам мэра Черновцов Алексея Каспрука, все сотрудники и посетители объектов, которые не остановили работу, должны использовать средства индивидуальной защиты.

"Мы будем контролировать, чтобы на действующие рынки, супермаркеты, небольшие магазины, и другие объекты, которые работают - не допускались посетители, которые не носят средства индивидуальной защиты, то есть - маски. Любые: самодельные, купленные", - сказал мэр Черновцов в видеообращении, опубликованном в пятницу вечером.

Городской глава отметил, что за нарушение мер для сдерживания эпидемии предусмотрено административное или уголовное наказание.

Каспрук сообщил, что маски будут шить городские предприятия легкой промышленности, а также предложил шить их самостоятельно, например, из нескольких слоев старой футболки.

"Понимаю, что сейчас будет огромное количество вопросов, где эти маски взять - мы делаем все возможное, для того, чтобы обеспечить черновчан. Сегодня ведется работа по нашим предприятиям легкой промышленности - начинается пошив масок, нужно немного времени", - сказал Каспрук.

Об обязательном масочном режиме в Тернополе сообщил городской глава Сергей Надал во время брифинга в субботу.

Напомним, на Буковине зафиксировано наибольшее количество больных на коронавирус в Украине: 25 случаев из 41. С целью предотвращения распространения инфекции с 14 марта в Черновицкой области ввели режим чрезвычайной ситуации. 20 марта Черновцы закрыли на въезд и выезд.

Первый случай коронавируса в Тернопольской области зафиксировали 20 марта - заболел 57-летний священник из города Залещики. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. С 21 марта в Тернопольской области введен режим чрезвычайной ситуации. С 23 марта в Тернополе остановят общественный транспорт.