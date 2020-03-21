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Киев останавливает пассажирские перевозки

Ограничение начнет действовать с понедельника, 23 марта.

Киев останавливает пассажирские перевозки
Фото: EPA/UPG

Киев останавливает пассажирские перевозки для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в facebook.

Министр заявил, что ограничения начнут действовать с воскресенья, но позже мэр Виталий Кличко уточнил, что это произойдет в понедельник.

"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов", - написал министр.

По его словам, общественным транспортом будут пользоваться только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения.

Аваков также заявил, что настаивает на объявлении в Украине тотального карантина.

"На данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности. Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не уволенные, не отправленные за свой счет – на карантине !!!! – об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем", - написал Аваков.

Напомним, 17 марта Киевский метрополитен, как и все три метрополитена Украины, по распоряжению Кабмина прекратили работу. С 18 марта в Украине закрыты междугородние пассажирские перевозки.

Ранее сообщалось, что в Тернополе остановят общественный транспорт с понедельника.

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