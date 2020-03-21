Умерла социолог Ирина Бекешкина

Ей было 68 лет.

Фото: Укрінформ Ірина Бекешкіна

На 69 году жизни умерла Ирина Бекешкина. Об этом утром 21 марта сообщили в фонде "Демократические инициативы", который она возглавляла.

"Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опросы, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами", - говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

Ирина Бекешкина - известный украинский социолог, специалист в области политической и электоральной социологии.

Работала в фонде "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с 1996 года. Автор свыше 100 научных работ.

В 2007 и 2008 годах Бекешкина входила в ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".