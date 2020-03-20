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В Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полиции

Двое водителей пострадали.

В Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полиции
Фото: dbr.gov.ua

В Херсонской области произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись автомобиль Volkswagen и служебный автомобиль полиции "ВАЗ 2107". В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

Об этом сообщается на сайте Госбюро расследований.

"По предварительной информации, 20 марта, около 11:20, возле с. Надеждовка Херсонской области столкнулись автомобиль «Volkswagen» и служебный автомобиль полиции «ВАЗ 2107», в котором находились двое сотрудников Чаплинского отделения полиции Главного управления Нацполиции Херсонской области.В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ 2107» - начальник одного из секторов Чаплинский отдела полиции от полученных травм погиб на месте аварии. Водители обоих транспортных средств получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса).

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Специалисты продолжают осмотр места происшествия и проводят другие необходимые следственные действия.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, ранее, 17 марта, в ДТП под Харьковом погиб 25-летний военнослужащий Нацгвардии.

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