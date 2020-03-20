Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса
В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
Карантин: що загрожує порушникам
Карантин: що загрожує порушникам
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Марьинке при пересечении КПВВ задержали женщину с 2 млн гривен наличными

Женщина направлялась с временно оккупированной территории в город Курахово.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка" в Донецкой области задержали автомобиль ВАЗ 21061, который двигался с временно оккупированной территории в город Курахово, в котором обнаружили и изъяли более 2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"На КПВВ «Марьинка» была пресечена попытка незаконного перемещения наличных средств в крупных размерах. Во время осмотра автомобиля ВАЗ 21061, который двигался с временно оккупированных территорий в город Курахово Донецкой области, у пассажирки была обнаружено и изъято свыше 2 миллионов гривен, которые были скрыты под одеждой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее главари "ДНР" заявили о закрытии пунктов пропуска на оккупированную территорию из-за коронавируса в Украине.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также