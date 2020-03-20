Rozetka, АТБ и "Новая почта" запустили доставку продуктов на дом из-за карантина

Интернет-супермаркет Rozetka, сеть АТБ и компания "Новая почта" запустили доставку продуктов питания на дом, чтобы помочь украинцам придерживаться карантина.

Об этом сообщил в фейсбуке основатель компании Владислав Чечеткин.

Пилотный проект по доставке стартует в Днепропетровской области.

"Функции в партнерстве распределились следующим образом: АТБ формирует пакеты и продает все продукты по минимально возможной цене. Rozetka предоставляет свой сайт для их размещения и обрабатывает все заказы бесплатно, потому что у АТБ есть розничная сеть, но нет онлайна. Новая пошта доставляет по себестоимости заказы вам домой. По плану от момента заказа до момента получения набора должно пройти 3−5 часов. Если все получится, в ближайшее время мы запустим проект по всей стране", - написал Чечеткин.

Клиентам доступны три набора необходимых товаров стоимостью 408, 510 и 714 гривен. Стоимость доставки будет составлять 60-75 грн.

Набор №1 (408 гривен):

Туалетная бумага — 2 шт

Мыло туалетное (жидкое или твердое экопак) — 1 шт

Салфетки влажные (15 шт) — 3 упаковки

Салфетки (бумажные) 60 шт — 1 упаковка

Яйца куриные — 1 упаковка

Молоко длительного хранения — 1 шт

Консервы рыбные (бычок или сардина) — 1 шт

Консервы мясные — 1 шт

Масло растительное — 1 шт

Чай черный 20-25 ф/пакеты — 1 шт

Кондитерские изделия (вафли или печенье) — 1 шт

Вода без газа 1.5 л — 1 шт

Крупа (ячневая или пшеничная) — 1 шт

Макароны — 1 шт

Сахар — 1 шт

Соль — 1 шт

Картофель — 1 кг

Морковь — 1 кг

Свёкла — 1 кг

Лук — 1 кг

Яблоки — 1 кг

Пакет большой — 1 шт

Набор №2 (510 гривен):

Туалетная бумага — 3 шт

Мыло туалетное (жидкое или твердое экопак) — 1 шт

Средство для мытья посуды (500 мл или 1 л) — 1 шт

Спички — 2 коробка

Стиральный порошок автомат (450 г) — 1 шт

Майонез — 1 шт

Консервы рыбные — 2 шт

Консервы мясные — 1 шт

Масло растительное — 1 шт

Чай черный 20-25 ф/пакеты — 2 шт

Кондитерские изделия (вафли или печенье) — 3 шт

Крупа (ячневая или пшеничная) — 3 шт

Соль — 1 шт

Макароны — 2 шт

Пакет большой — 1 шт

Набор №3 (714 гривен):

Туалетная бумага — 3 шт

Мыло туалетное (жидкое или твердое экопак) — 1 шт

Салфетки влажные (15 шт) — 4 упаковки или салфетки влажные (72 шт) — 1 упаковка

Салфетки (бумажные) 60 шт — 3 упаковки или полотенца (бумажные) или салфетки 200 шт — 1 упаковка

Паста зубная (75 г или 100 г) — 1 шт

Средство для мытья посуды (500 мл или 1 л) — 1 шт

Яйца куриные (упаковка или 10 шт) — 2 упаковки

Молоко длительного хранения — 2 шт

Консервы рыбные (бычок или сардина) — 2 шт

Консервы мясные — 2 шт

Масло растительное — 1 шт

Чай черный 20-25 ф/пакеты — 2 шт

Кондитерские изделия (вафли или печенье) — 2 шт

Вода без газа 1.5 л — 2 шт

Крупа (ячневая или пшеничная) — 2 шт

Сахар — 1 шт

Соль — 1 шт

Макароны — 2 шт

Картофель — 2 кг

Морковь — 1 кг

Свёкла — 1 кг

Лук — 1 кг

Яблоки — 1 кг

Пакет большой — 2 шт

Напомним, ранее в Днепропетровской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

По состоянию на 20 марта в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них зафиксировали в Днепропетровской области.

Ранее решение о введении режима чрезвычайной ситуации были приняты в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.

Интернет-супермаркет Rozetka, сеть АТБ и компания "Новая почта" запустили доставку продуктов питания на дом, чтобы помочь украинцам придерживаться карантина.

Об этом сообщил в фейсбуке основатель компании Владислав Чечеткин.

Пилотный проект по доставке стартует в Днепропетровской области.

"Функции в партнерстве распределились следующим образом: АТБ формирует пакеты и продает все продукты по минимально возможной цене. Rozetka предоставляет свой сайт для их размещения и обрабатывает все заказы бесплатно, потому что у АТБ есть розничная сеть, но нет онлайна. Новая пошта доставляет по себестоимости заказы вам домой. По плану от момента заказа до момента получения набора должно пройти 3−5 часов. Если все получится, в ближайшее время мы запустим проект по всей стране", - написал Чечеткин.

Напомним, ранее в Днепропетровской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

По состоянию на 20 марта в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них зафиксировали в Днепропетровской области.

Ранее решение о введении режима чрезвычайной ситуации были приняты в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.