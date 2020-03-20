Rozetka, АТБ и "Новая почта" запустили доставку продуктов на дом из-за карантина

Интернет-супермаркет Rozetka, сеть АТБ и компания "Новая почта" запустили доставку продуктов питания на дом, чтобы помочь украинцам придерживаться карантина.
Об этом сообщил в фейсбуке основатель компании Владислав Чечеткин.
Пилотный проект по доставке стартует в Днепропетровской области.
"Функции в партнерстве распределились следующим образом: АТБ формирует пакеты и продает все продукты по минимально возможной цене. Rozetka предоставляет свой сайт для их размещения и обрабатывает все заказы бесплатно, потому что у АТБ есть розничная сеть, но нет онлайна. Новая пошта доставляет по себестоимости заказы вам домой. По плану от момента заказа до момента получения набора должно пройти 3−5 часов. Если все получится, в ближайшее время мы запустим проект по всей стране", - написал Чечеткин.
Клиентам доступны три набора необходимых товаров стоимостью 408, 510 и 714 гривен. Стоимость доставки будет составлять 60-75 грн.
Набор №1 (408 гривен):
- Туалетная бумага — 2 шт
- Мыло туалетное (жидкое или твердое экопак) — 1 шт
- Салфетки влажные (15 шт) — 3 упаковки
- Салфетки (бумажные) 60 шт — 1 упаковка
- Яйца куриные — 1 упаковка
- Молоко длительного хранения — 1 шт
- Консервы рыбные (бычок или сардина) — 1 шт
- Консервы мясные — 1 шт
- Масло растительное — 1 шт
- Чай черный 20-25 ф/пакеты — 1 шт
- Кондитерские изделия (вафли или печенье) — 1 шт
- Вода без газа 1.5 л — 1 шт
- Крупа (ячневая или пшеничная) — 1 шт
- Макароны — 1 шт
- Сахар — 1 шт
- Соль — 1 шт
- Картофель — 1 кг
- Морковь — 1 кг
- Свёкла — 1 кг
- Лук — 1 кг
- Яблоки — 1 кг
- Пакет большой — 1 шт
Набор №2 (510 гривен):
- Туалетная бумага — 3 шт
- Мыло туалетное (жидкое или твердое экопак) — 1 шт
- Средство для мытья посуды (500 мл или 1 л) — 1 шт
- Спички — 2 коробка
- Стиральный порошок автомат (450 г) — 1 шт
- Майонез — 1 шт
- Консервы рыбные — 2 шт
- Консервы мясные — 1 шт
- Масло растительное — 1 шт
- Чай черный 20-25 ф/пакеты — 2 шт
- Кондитерские изделия (вафли или печенье) — 3 шт
- Крупа (ячневая или пшеничная) — 3 шт
- Соль — 1 шт
- Макароны — 2 шт
- Пакет большой — 1 шт
Набор №3 (714 гривен):
- Туалетная бумага — 3 шт
- Мыло туалетное (жидкое или твердое экопак) — 1 шт
- Салфетки влажные (15 шт) — 4 упаковки или салфетки влажные (72 шт) — 1 упаковка
- Салфетки (бумажные) 60 шт — 3 упаковки или полотенца (бумажные) или салфетки 200 шт — 1 упаковка
- Паста зубная (75 г или 100 г) — 1 шт
- Средство для мытья посуды (500 мл или 1 л) — 1 шт
- Яйца куриные (упаковка или 10 шт) — 2 упаковки
- Молоко длительного хранения — 2 шт
- Консервы рыбные (бычок или сардина) — 2 шт
- Консервы мясные — 2 шт
- Масло растительное — 1 шт
- Чай черный 20-25 ф/пакеты — 2 шт
- Кондитерские изделия (вафли или печенье) — 2 шт
- Вода без газа 1.5 л — 2 шт
- Крупа (ячневая или пшеничная) — 2 шт
- Сахар — 1 шт
- Соль — 1 шт
- Макароны — 2 шт
- Картофель — 2 кг
- Морковь — 1 кг
- Свёкла — 1 кг
- Лук — 1 кг
- Яблоки — 1 кг
- Пакет большой — 2 шт
Напомним, ранее в Днепропетровской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
По состоянию на 20 марта в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них зафиксировали в Днепропетровской области.
Ранее решение о введении режима чрезвычайной ситуации были приняты в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.
Интернет-супермаркет Rozetka, сеть АТБ и компания "Новая почта" запустили доставку продуктов питания на дом, чтобы помочь украинцам придерживаться карантина.
Об этом сообщил в фейсбуке основатель компании Владислав Чечеткин.
Пилотный проект по доставке стартует в Днепропетровской области.
"Функции в партнерстве распределились следующим образом: АТБ формирует пакеты и продает все продукты по минимально возможной цене. Rozetka предоставляет свой сайт для их размещения и обрабатывает все заказы бесплатно, потому что у АТБ есть розничная сеть, но нет онлайна. Новая пошта доставляет по себестоимости заказы вам домой. По плану от момента заказа до момента получения набора должно пройти 3−5 часов. Если все получится, в ближайшее время мы запустим проект по всей стране", - написал Чечеткин.
Напомним, ранее в Днепропетровской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
По состоянию на 20 марта в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них зафиксировали в Днепропетровской области.
Ранее решение о введении режима чрезвычайной ситуации были приняты в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.