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Rozetka, АТБ и "Новая почта" запустили доставку продуктов на дом из-за карантина

Пилотный проект стартует в Днепропетровской области.

Rozetka, АТБ и "Новая почта" запустили доставку продуктов на дом из-за карантина
Фото: rozetka.com.ua

Интернет-супермаркет Rozetka, сеть АТБ и компания "Новая почта" запустили доставку продуктов питания на дом, чтобы помочь украинцам придерживаться карантина.

Об этом сообщил в фейсбуке основатель компании Владислав Чечеткин.

Пилотный проект по доставке стартует в Днепропетровской области.

"Функции в партнерстве распределились следующим образом: АТБ формирует пакеты и продает все продукты по минимально возможной цене. Rozetka предоставляет свой сайт для их размещения и обрабатывает все заказы бесплатно, потому что у АТБ есть розничная сеть, но нет онлайна. Новая пошта доставляет по себестоимости заказы вам домой. По плану от момента заказа до момента получения набора должно пройти 3−5 часов. Если все получится, в ближайшее время мы запустим проект по всей стране", - написал Чечеткин.

Клиентам доступны три набора необходимых товаров стоимостью 408, 510 и 714 гривен. Стоимость доставки будет составлять 60-75 грн.

Набор №1 (408 гривен):

  • Туалетная бумага — 2 шт
  • Мыло туалетное (жидкое или твердое экопак) — 1 шт
  • Салфетки влажные (15 шт) — 3 упаковки
  • Салфетки (бумажные) 60 шт — 1 упаковка
  • Яйца куриные — 1 упаковка
  • Молоко длительного хранения — 1 шт
  • Консервы рыбные (бычок или сардина) — 1 шт
  • Консервы мясные — 1 шт
  • Масло растительное — 1 шт
  • Чай черный 20-25 ф/пакеты — 1 шт
  • Кондитерские изделия (вафли или печенье) — 1 шт
  • Вода без газа 1.5 л — 1 шт
  • Крупа (ячневая или пшеничная) — 1 шт
  • Макароны — 1 шт
  • Сахар — 1 шт
  • Соль — 1 шт
  • Картофель — 1 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Свёкла — 1 кг
  • Лук — 1 кг
  • Яблоки — 1 кг
  • Пакет большой — 1 шт

Набор №2 (510 гривен):

  • Туалетная бумага — 3 шт
  • Мыло туалетное (жидкое или твердое экопак) — 1 шт
  • Средство для мытья посуды (500 мл или 1 л) — 1 шт
  • Спички — 2 коробка
  • Стиральный порошок автомат (450 г) — 1 шт
  • Майонез — 1 шт
  • Консервы рыбные — 2 шт
  • Консервы мясные — 1 шт
  • Масло растительное — 1 шт
  • Чай черный 20-25 ф/пакеты — 2 шт
  • Кондитерские изделия (вафли или печенье) — 3 шт
  • Крупа (ячневая или пшеничная) — 3 шт
  • Соль — 1 шт
  • Макароны — 2 шт
  • Пакет большой — 1 шт

Набор №3 (714 гривен):

  • Туалетная бумага — 3 шт
  • Мыло туалетное (жидкое или твердое экопак) — 1 шт
  • Салфетки влажные (15 шт) — 4 упаковки или салфетки влажные (72 шт) — 1 упаковка
  • Салфетки (бумажные) 60 шт — 3 упаковки или полотенца (бумажные) или салфетки 200 шт — 1 упаковка
  • Паста зубная (75 г или 100 г) — 1 шт
  • Средство для мытья посуды (500 мл или 1 л) — 1 шт
  • Яйца куриные (упаковка или 10 шт) — 2 упаковки
  • Молоко длительного хранения — 2 шт
  • Консервы рыбные (бычок или сардина) — 2 шт
  • Консервы мясные — 2 шт
  • Масло растительное — 1 шт
  • Чай черный 20-25 ф/пакеты — 2 шт
  • Кондитерские изделия (вафли или печенье) — 2 шт
  • Вода без газа 1.5 л — 2 шт
  • Крупа (ячневая или пшеничная) — 2 шт
  • Сахар — 1 шт
  • Соль — 1 шт
  • Макароны — 2 шт
  • Картофель — 2 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Свёкла — 1 кг
  • Лук — 1 кг
  • Яблоки — 1 кг
  • Пакет большой — 2 шт

Напомним, ранее в Днепропетровской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

По состоянию на 20 марта в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них зафиксировали в Днепропетровской области.

Ранее решение о введении режима чрезвычайной ситуации были приняты в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.

Интернет-супермаркет Rozetka, сеть АТБ и компания "Новая почта" запустили доставку продуктов питания на дом, чтобы помочь украинцам придерживаться карантина.

Об этом сообщил в фейсбуке основатель компании Владислав Чечеткин.

Пилотный проект по доставке стартует в Днепропетровской области.

"Функции в партнерстве распределились следующим образом: АТБ формирует пакеты и продает все продукты по минимально возможной цене. Rozetka предоставляет свой сайт для их размещения и обрабатывает все заказы бесплатно, потому что у АТБ есть розничная сеть, но нет онлайна. Новая пошта доставляет по себестоимости заказы вам домой. По плану от момента заказа до момента получения набора должно пройти 3−5 часов. Если все получится, в ближайшее время мы запустим проект по всей стране", - написал Чечеткин.

Напомним, ранее в Днепропетровской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

По состоянию на 20 марта в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них зафиксировали в Днепропетровской области.

Ранее решение о введении режима чрезвычайной ситуации были приняты в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.

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