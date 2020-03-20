В Днепропетровской области объявили режим чрезвычайной ситуации

Для мобилизации сил и средств гражданской защиты создан специальный штаб.

На контрольно-перевірочних пунктах поліція почала перевірку та контроль пересувань для забезпечення карантинних заходів в країні

На внеочередном заседании Днепропетровской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщается на сайте областной государственной администрации.

"Днепропетровская область ввела чрезвычайную ситуацию, чтобы максимально обезопасить людей от коронавирусной инфекции. Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, которых жители области должны дисциплинированно придерживаться, - заявил глава ОГА Александр Бондаренко.

Он также отметил, что режим ЧС четко определяет способ координации органов государственной власти.

"Все - для оперативного реагирования на вызовы в условиях всемирной пандемии, недопущения дальнейшего распространения инфекции и минимизации ее негативных последствий", - пояснил Бондаренко.

Комиссия определила эпидемическую ситуацию на территории области как чрезвычайную ситуацию регионального уровня природного характера. Отмечается, что для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создан штаб, основная задача которого - мониторинг эпидситуации в регионе, прогнозирование зоны возможного распространения угрозы и организация мер борьбы.

Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них зафиксировали в Днепропетровской области.

Ранее решение о введении режима чрезвычайной ситуации были приняты в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.