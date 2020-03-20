Що таке стратегічні закупівлі в охороні здоров’я, до чого тут Національна служба здоров’я та яка різниця пацієнтам? Що змінюється в медицині та як це впливатиме на те, куди зможуть звертатися та отримувати допомогу пацієнти?

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Стратегічні закупівлі - це про що?

Припустимо, держава вирішує, що треба приділити особливу увагу питанню інфарктів (спойлер - це дійсно в пріоритетах Уряду). Чому - бо це одна з найпоширеніших причин втрати працездатності та смертності серед громадян України. Прийнявши таке рішення, держава має надалі два шляхи. Перший - оплачувати надану при інфаркті допомогу будь-якому медичному закладу. Другий - спрямовувати пацієнтів і кошти туди, де можна отримати найкращі результати лікування. На місці пацієнтів, я би обирала другий.

Обираючи другий варіант, доводиться відповідати на багато питань, наприклад:

- Які сучасні підходи / практики в лікуванні інфаркту?

- Які для цього потрібні ліки, засоби, обладнання? Яка кваліфікація медперсоналу необхідна?

- Які медичні заклади можуть реально надавати допомогу відповідно до сучасних підходів? Скільки їх, де вони розташовані, скільком пацієнтам вони можуть допомогти?

- Як стимулювати медичні заклади надавати допомогу максимально якісно? І повірте, «більше грошей» - це далеко не єдина відповідь.

Припустимо далі, що Уряд визначився зі всіма цими питаннями. Але постають наступні:

- Хто і як платитиме закладам?

- Як врахувати інші пріоритети та відповідно розподілити кошти (яких завжди замало)?

Власне, для ефективного пошуку на відповідей на такі питання більшість країн і обрали підхід стратегічних закупівель в охороні здоров’я. Що робить уряд, який обрав стратегічні закупівлі?

- Оцінює потреби населення в медичних послугах і визначає пріоритети

- Визначає, які саме медичні заклади можуть надавати безпечні та якісні послуги

- Обирає фінансові механізми, які стимулюють заклади до надання таких послуг

І коли Уряд переходить до практичної задачі - оплати закладам за надані послуги, - важливо, щоби кошти потрапляли саме туди, де була надана допомога. Щоби виплати різним закладам за різні послуги були скоординовані та прозорі. Щоби не виникало втрат часу або коштів через ускладнені процедури.

У більшості країн нині цю задачу виконує так званий стратегічний закупівельник, роль якого зазвичай виконує установа національного рівня - агенція, фонд, служба.

Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що важливу роль у злагодженому фінансуванні системи охорони здоров’я відіграють стратегічні закупівлі медичних послуг. На відміну від пасивного та несистемного розподілу коштів між надавачами послуг, стратегічні закупівлі передбачають постійний пошук кращих медичних практик, надавачів, механізмів оплати та умов контрактування.

До чого тут НСЗУ і що з того пацієнтам?

Часом, коли розповідаєш про роль стратегічного закупівельника, чуєш у відповідь: «От добре було би мати таке в Україні!». Хороша новина в тому, що стратегічний закупівельник в Україні вже існує - це Національна служба здоров’я України. Від початку свого існування з 2018 року Національна служба здоров’я вже встигла запровадити нові правила для первинки (сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів) та програму «Доступні ліки».

Ви ж правда вже обрали свого лікаря/лікарку, а, за потреби, користується ліками при хронічних захворюваннях? Ще ні? Тоді Вам сюди.

З 1 квітня цього року нові правила розпочнуть діяти і для інших видів медичної допомоги: поліклінік, лікарень, пологових будинків, реабілітаційних центрів, хоспісів та інших. Саме зараз Національна служба здоров’я завершує укладення договорів з медичним закладами по всій Україні.

Що це означає:

- НСЗУ разом з МОЗ, професійними асоціаціями, пацієнтськими організаціями, міжнародними експертами провела величезну роботу по визначенню пріоритетів, спираючись на дані про стан здоров’я громадян.

- Так само, було сформульовані вимоги до медичних закладів - де та які послуги можуть бути безпечно надані.

- Було розроблено необхідні електронні інструменти, які дозволяють НСЗУ не покладатися на паперові звіти, а мати постійно реальні дані, а також надавати всім зацікавленим вільний доступ до аналітики.

А Ви вже бачили наші аналітичні панелі (дешборди)? Ви можете дізнатися на них, де найближчий до Вас заклад, що має договір з НСЗУ, які саме послуги там надаються, скільки коштів було сплачено та багато іншого.

- Уклавши договори, НСЗУ спрямовує кошти саме туди, де було надано допомогу пацієнтам. Ваша прописка відтепер не має жодного значення для отримання медичної послуги. Навіть навпаки - медичний заклад тепер буде зацікавлений надати послугу саме Вам.

Відверто кажучи, Україна робить лише перші кроки до стратегічних закупівель в охороні здоров’я. Але ці перші кроки, як завжди найважчі, є надзвичайно важливими, адже вони дадуть можливість, зокрема:

- Зробити отримання медичної допомоги простим і зрозумілим для громадян. Поступово відійде в минуле практика обдзвонювати знайомих у пошуках «гарного хірурга / інфекціоніста / невролога».

- Зменшити витрати пацієнтів на медичну допомогу.

- Підвищити безпеку та якість медичної допомоги. НСЗУ не буде платити закладам, в яких немає мінімальних умов для безпеки пацієнта. Так, можливо, до пологового будинку треба буде їхати на півгодини довше, але родина отримає безпечну допомогу в гідних умовах.

Нині, особливо в умовах пандемії, лунають стурбовані голоси: «А може не час? Може, варто відкласти початок нових правил?». Відповідь доволі проста - саме зараз час. Аргументів є багато, але основні, певно, ці:

- Для стратегічного закупівельника в центрі - пацієнт і його потреби. Саме на цьому ґрунтується вся логіка рішень і дій.

- Залежно від того, скільки пацієнтів та за якими послугами звернулися в заклади, НСЗУ може гнучко адаптувати свої фінансові інструменти, перерозподіляти кошти тощо. За старої системи, будь-які перерозподіли коштів - це був складний і тривалий процес, а отримати допомогу «не за пропискою» часто ставало випробуванням. У новій системі Ваша прописка більше не буде перепоною.

Куди тепер звертатися пацієнту за медичною допомогою:

1. Якщо у Вас не ургентна ситуація, зверніться до Вашого сімейного лікаря за направленням. Ваш(-а) лікар / лікарка також може порадити, де саме отримати послуги за цим направленням.

2. Якщо трапилося щось загрозливе для життя, викликайте швидку за номером 103.

3. Якщо Ви хочете обрати медичний заклад, який має договір з НСЗУ - завітайте на сайт НСЗУ або телефонуйте до контакт-центру за номером 16-77.

- Запровадження стратегічних закупівель дозволяє ефективно використовувати обмежені ресурси держави. А це означає, що поступово рівень оплати за надані послуги насправді зростає, що зменшує фінансовий тягар для пацієнтів.

- Вже зараз досвід різних країн свідчить, що там, де є національний стратегічний закупівельник, реагування на пандемію значно краще та ефективніше. Це пояснюється також тим, що стратегічний закупівельник має прямі договори із закладами, найкраще знає мережу закладів і може оперативно реагувати на будь-які зміни.

- НСЗУ, як стратегічний закупівельник, має потужні електронні інструменти, які дозволяють мати необхідні дані в режимі онлайн, швидко їх аналізувати та приймати рішення. Простий приклад з електронним рецептом: НСЗУ знає, хто, кому, коли, які ліки, на який період виписав, а також коли й де ці ліки були відпущені.

Підсумовуючи, стратегічні закупівлі - це шлях до медицини, яка орієнтована на пацієнта; це ефективніша відповідь на виклики та зміни; це зменшення витрат громадян на медицину. І запорукою/гарантом успіху на цьому шляху є Національна служба здоров’я України.