Планета терпела нас долго

Много десятилетий подряд мы люди насиловали землю. Производя все новые и новые телефоны, автомобили, отдавая дань моде мы перепаковывали гардеробы по нескольку раз в год. И все это ненужное избыточное производство, загрязняло и уничтожало нашу землю. Плодило миллиарды тонн мусора, с которым мы толком тоже не научились справляться, он гниет на полигонах продолжая отравлять землю и людей на ней живущих.

Фото: EPA/UPG

Количество авиа перелетов с каждым днем росло, цены на авиа дешевели, и если еще 10 лет назад мы летали на отдых и по делу в командировку один два раза в год, то в 2020 ввиду дешевизны на много, много больше, по сравнению с прошлым десятилетием раз в год. Есть известная гипотеза что АВИА это 70% загрязнений по отношению к СО2 и озоновому слою.

Средняя температура на земле из за необдуманного часто спровоцированного рекламой потребления росла с каждым месяцем и об этом кричали на бизнес саммитах лишь пару молоденьких активисток. А тяжёлые промышленные дяди прикупив пару квот на выбросы продолжали производство зачастую не нужного хлама.

Оглянитесь вокруг себя люди. 70% того что вокруг вас вам реально не нужно. Взять хотя бы количество игрушек у наших детей. Каждый раз когда мы «слишком заняты» что бы проводить с ними время мы покупаем игрушку. Иногда с женами тоже самое. Только игрушки по дороже и их производство сильнее загрязняет землю.

Некоторые из нас даже покинули привычный ареол обитания и поехали зарабатывать на чужбине на «игрушки» поскольку дома то не то всё. Прям совсем всe не то.

И вот терпела МАТУШКА ЗЕМЛЯ терпела и выдала. Пандемию в виде корона вируса. Ну а дальше вы знаете. Сидим по домам ни куда не летаем , едим то что есть одеваемся по сезону а не по моде. Телефон и такой как есть устраивает, машина вроде тоже ни чего поездит еще. Детей и жен сами нянчить стали, даже без игрушек получается.

Домой вернулись быстро все как один. Ни кто на Родину не жалуется. Ко власти меньше претензий выставляем.

Очевидно температура ПЛАНЕТЫ будет падать в считанные дни.

Не знаю еще в какую цену нам обойдется этот «МАТУШКИ ЗЕМЛИ УРОК» , но очевидно и другое что если этот не усвоим она нам преподаст еще. Более суровую пандемию. Давайте товарищи выводы делать качественные, экономики восстанавливать что б они производили столько сколько надо что бы жить. А не с жиру беситься. Зверь в дикой природе убивает только то, что ему нужно съесть.