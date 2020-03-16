Страна и книги в условиях коронавируса

О политике. Банально. Во-первых, хочу сказать, что поддерживаю максимально жесткие ограничения для общества ради победы над эпидемией в одной отдельно взятой стране с реально закрытыми границами, без лазеек в виде исключений для ОРДЛО, России с Беларусью, Крыма, запоздавших к времени «Ч» сограждан (кроме системной эвакуации с обязательным карантином). Во-вторых, каждый кризис - это шанс для модернизации. Очевидно, парламент должен работать если не в турбо-режиме, то хотя бы в режиме консолидации ради будущего. Срочное выполнение условий МВФ в законах о земле и о собственниках национализированных банках. Новая программа нового правительства. Примирение и ненападение власти с активной, передовой, патриотической частью общества.

Фото: Youtube Printscreen

Новые министры, которые должны быть безусловными авторитетами в своих отраслях, а не «борцами с соросизмом» или лояльными квотным олигархам. В-третьих, на только программа запретов для деятельности целых отраслей, но и система программ поддержки. Малого бизнеса, гуманитарной сферы, инновационных проектов, онлайн-сервисов, инфраструктурных бизнесов, безработных, пенсионеров, тех, кто оказался вынужденным образом дома взаперти. Поддержка - это не всегда прямое финансирование и субсидирование. И, в-четвёртых, полная и очевидная прозрачность принимаемых решений и открытость каждого чиновника. Не один министр внутренних дел, который в своих блогах обьясняет гражданам, что происходит, а ежедневные или хотя бы еженедельные отчеты нацбанка и Минфина о состоянии дел с курсом и публичными финансами, штаб правительства по борьбе с коронавирусом со спикером, равнозначным спикеру штаба АТО в наиболее горячий период, который работает со СМИ круглосуточно, министр здравоохранения, который не пенсионеров смертью пугает, а ежедневно рассказывает о признаках болезни, способах профилактики и местах диагностировании и лечения, министр экономики (которого все ещё нет), который объясняет субъектам этой самой экономики, о том, как им выжить в сегодняшней ситуации.

Об экономике. Во-первых, не все так страшно. Первый шок от введённых мер пройдёт за несколько дней и выяснится, что экономическая система государства гораздо прочнее политической и это не только олигархические сырьевые бизнесы. Если отвлечься от российской пропаганды о том, как у нас все рухнет, можно увидеть, что страна полностью обеспечена продовольствием, что частный бизнес, в том числе и работающий в тени, обеспечен современными платежными системами, способами доставки товаров, а развитое волонтерство неминуемо заместит государство, как это произошло в 2014. Во-вторых, Безусловно, сильно пострадает импорт, как потребительских товаров, так и продуктов питания. Это колоссальный шанс для национального производителя по контролю за собственным рынком. У нас достаточно резервных мощностей в основных отраслях. Точечное кредитование таких потенциально дефицитных секторов - забота Минэкономики. В-третьих, Поддержка отраслей важных, но заведомо слабых путём государственных заказов - логичный способ борьбы с кризисами и безработицей. Грядущая массовая отправка целых коллективов в отпуска за свой счёт, к сожалению, это реальность ближайших двух месяцев, общественные работы для таких людей(без массовых скоплений) - один из методов прокормить страну. И, наконец, в-четвёртых. Прогнозы - дело неблагоприятное, но эта ситуация не на две недели и стране надо не только копировать чужой опыт, но и создавать свои защитные системы для экономики, одной из которых могут быть налоговые каникулы для ряда бизнесов.

О культуре. Во-первых, о запретах. Поддерживаю закрытие кинотеатров и театров. Очевидно, их работа невозможна в ближайшие месяцы. Думаю, следует государству подумать о срочном стимулировании стримминговых и подписных сервисом для любителей платить за онлайн-кино и потратить свои усилия для борьбы с пиратами. Возможно, именно сейчас стоит убрать с рынка паразитов, которые убивают кино, музыку, литературу и зарабатывают на правовом нигилизме населения. Во-вторых. Не думаю, что надо закрывать музеи и библиотеки. В музеях, видимо, стоит ограничить количество посетителей каждого из залов, а в библиотеках ограничиться книговыдачей на дом. Думаю, что именно в сегодняшних обстоятельствах Библиотека и книжный магазин сейчас - ключ к спокойствию и отсутствию паники. В-третьих, образовательные и познавательные курсы и сервисы в интернете. Интервью с известными людьми. Подкасты. Возможность остановиться и оглянуться в бешеной гонке сейчас есть. В-четвёртых. Языки. Изучение языков. Простые самоучители. Курсы онлайн, разговорники с аудиочастью.

И главное. Государство должно проявить лояльность к обществу, общество должно помочь государству. Я верю в интеллект и толерантность нашего народа.