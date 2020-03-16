В Киеве с 17 марта для сдерживания коронавируса максимально ограничивается передвижение людей между столицей и другими населенными пунктами. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Facebook.
Также ограничивается проведение культурных, спортивных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан.
"Суровые и своевременные мероприятия являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса на территории столицы. Поэтому 17 марта максимально ограничиваем передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами", - отметил мэр.
Общественный транспорт для передвижения по Киеву будет работать, как и ранее.
Обновление 14:30. Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник уточнил на брифинге, что о полном закрытии города речи не идет.
"Никто на сегодня решения о закрытии города не принимал и не собирается принимать. Мы говорим об ограничении в части закрытия всех этих заведений, которые по сути были магнитами, которые тянули пригород к Киеву. С завтрашнего дня они работать не будут. И передвижение между Киевом и областью минимизируется", - сказал он.
Напомним, что также для предотвращения коронавируса временно прекращается работа:
- спортивных комплексов и залов;
- заведений бытового обслуживания населения - СПА, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, парикмахерских и т.д.;
- развлекательных учреждений - клубов, дискотек;
- заведений общественного питания (кроме как для доставки еды);
- торговых центров (кроме продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек)
АЗС, банки и банкоматы будут работать.