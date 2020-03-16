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Зеленский создал координационный совет по коронавирусу

В него вошли руководители всех основных государственных органов.

Зеленский создал координационный совет по коронавирусу
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию COVID-19.

Об этом говорится в указе №88/2020.

Совет будет консультативно-совещательным органом при президенте. Его цель - мониторинг ситуации и наработка предложений по противодействию распространения новой коронавирусной болезни.

В состав совета вошли 14 человек:

  1. Зеленский Владимир (президент)
  2. Аваков Арсен (МВД)
  3. Данилов Алексей (СНБО)
  4. Дейнеко Сергей (Госпогранслужба)
  5. Емец Илья (Минздрав)
  6. Ермак Андрей (Офис президента)
  7. Криклий Владислав (Мининфраструктуры)
  8. Кулеба Дмитрий (МИД)
  9. Ляшко Виктор (Минздрав)
  10. Таран Андрей (Минобороны)
  11. Тимошенко Кирилл (Офис президента)
  12. Хомчак Руслан (Генштаб)
  13. Шефир Сергей (первый помощник президента)
  14. Шмыгаль Денис (премьер-министр)

Напомним, что по состоянию на 16 марта в Украине выявили пять случаев COVID-19 - четыре в Черновицкой области, один - в Житомирской области. Одна заболевшая женщина умерла.

В то же время один мужчина в Черновицкой области уже сдал первый из двух негативных тестов на наличие болезни и вскоре может быть выписан.

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