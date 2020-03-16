НАБУ открыло уголовное производство из-за политических преследований Порошенко, - адвокат

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту политического преследования экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщил журналистам его адвокат Илья Новиков, передает "5 канал".

Он сообщил, что НАБУ будет расследовать, в частности, так называемые "«пленки Трубы», доказывающие заказной характер многочисленных уголовных производств, которые «наплодило» ведомство под руководством экс-директора ГБР".

«Заявление было подано еще летом прошлого года в отношении действий Трубы и других сотрудников ГБР. Мы предметно ставим вопрос о том, что НАБУ имеет в своей компетенции оценить их действия. Мы знаем слова, которые говорились в кабинете Трубы, мы знаем, что за этими словами стоят реальные действия, следователи фактически выполняли те инструкции, те задачи по политическому преследованию Петра Порошенко, которые им ставились», - отметил Илья Новиков.

«Сегодня мы начинаем диалог с НАБУ, и я надеюсь, что этот диалог будет продуктивным и результативным. И рассчитываем, что все люди, которые так или иначе злоупотребляли своим влиянием, понесут законную ответственность», - сообщил адвокат Порошенко.

Адвокат Игорь Головань добавил, что государственные органы очень неохотно реагируют на расследование информации, которую разоблачили записи из кабинета Романа Трубы.

«Наши действия направлены на то, чтобы не дать избежать расследования тех фактов, о которых мы знаем из так называемых записей из кабинета Трубы. Мы знаем, что не было энтузиазма у государственных органов расследовать эти вопросы. Не было у них желания допрашивать возможных участников этих разговоров в кабинете Трубы, что свидетельствовало о системной организации из высоких властных кабинетов, в том числе, и из кабинетов в Офисе президента, политических преследований Петра Порошенко и его политической силы. Но мы сейчас продвигаемся вперед в направлении того, чтобы все факты были расследованы, а виновные привлечены к установленной законом ответственности», - отметил адвокат Головань.