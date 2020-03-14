​Порошенко назвал создание Консультативного совета равноценным госизмене

Пятый президент заявил, что Ермака нужно увольнять.

Депутат Верховной Рады, бывший президент Петр Порошенко назвал создание Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе равноценным государственной измене.

Об этом говорится в его заявлении на сайте партии "Европейская солидарность".

Порошенко считает, что команда Владимира Зеленского согласна перечеркнуть пять лет усилий по привлечению России к ответственности за вооруженную агрессию.

"Новая украинская власть готова одним росчерком пера перечеркнуть все это. Расписаться в собственной несостоятельности, непрофессионализме и некомпетентности. Взять на вооружение тезисы российской пропаганды о так называемом «внутреннем конфликте». Снять с России ответственность за агрессию против нашей страны. Разрушить международную коалицию в поддержку Украины. Уничтожить украинскую позицию в международных судах. Собственными руками предоставить правосубъектность незаконным квазиобразованиям на оккупированном Донбассе, представляющим российскую оккупационную власть. Навязать обществу искусственные платформы примирения. Продать народу капитуляцию как образ мира", - заявил бывший президент.

По его мнению, создание "консультативных советов с российскими марионетками" - путь к ползучей капитуляции.

"Все понятнее становится причина заявлений об отказе от курса на членство в НАТО и восстановлении водоснабжения в оккупированный Крыму. Потому что этого хочет Кремль. Реализация подобных инициатив равнозначна государственной измене, ответственность за которую измеряется Уголовным кодексом", - сказал Порошенко.

"Мы требуем от президента Зеленского немедленно предоставить исчерпывающую информацию, на основании каких директив руководитель его Офиса ставил подпись под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года, и если речь идет о самодеятельности, то его немедленной отставки", - заявил Порошенко.

Он добавил, что Офис генерального прокурора и СБУ должны открыть уголовное производство по признакам государственной измены, покушения на государственный суверенитет и злоупотребления властью.

Напомним, что 25 марта в Минске могут подписать решение о создании Консультативного совета, в который войдут по 10 представителей от Украины и ОРДЛО и по одному представителю от Франции, Германии, ОБСЕ и России.