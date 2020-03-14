Климкин назвал создание Консультативного совета "очень большим шагом в сторону России"

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал информацию о создании Консультативного совет в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Бывший глава украинского МИДа назвал создание Консультативного совета "очень большим шагом в сторону России".

"Во-первых, это очень большой шаг в сторону России и ее «хотелок». Текст написан так, что формально-юридическое признание там отсутствует, но фактически это признание субъектности оккупационных администраций. Именно так это сейчас разгоняет Россия, но, что гораздо важнее, именно так это воспринято многими на Западе. Кто бы вам что не говорил, но до этого в юридическом поле для Украины единственной легитимной властью на тех территориях была и остается та, что выбранна в 2010 году. Из этого мы всегда исходили", - написал Климкин в фейсбуке.

Второй проблемой экс-глава МИД считает установление "регламента" и четких "процедур" функционирования этого "совета", "на что мы никогда не соглашались даже для ТКГ в Минске".

"То есть, этот «совет» становится де-факто формальным органом", - подчеркнул Климкин.

В-третьих, по мнению бывшего министра, создание такого органа "создает и укрепляет логику «внутреннего конфликта» в Украине, а России отводит роль посредника и медиатора, такого же как Германия и Франция".

"Кстати кто-то подумал, как это отразится на наших делах в международных судах?", - добавил дипломат.

"Ну и в-четвертых, кто будет мешать России «положить» ТКГ и оставить реально работающим только этот «совет»? Ответ очевиден. А главное скажите мне, какая добавленная стоимость для Украины от создания этой структуры? Для России - очевидна. Что эта структура может делать лучше, чем предыдущая? Правильно - ничего, кроме как вести прямые переговоры, ну пусть это называется консультациями", - отметил он.

По мнению экс-главы МИД, Германии и Франции выгодно, чтобы Украина взяла проблему Донбасса на себя, а "они получили маневр для разговоров с РФ".

Климкин считает, что дальнейшее развитие ситуации зависит от президента Владимира Зеленского.

"Значит ли это, что теперь все пойдет исключительно по российскому сценарию? Этот вопрос на самом деле ключевой и зависит от Владимира Зеленского. Достижение договоренностей это одно, а их выполнение - другое. Договоренности и их выполнение - две, как говорят в Одессе, большие разницы", - резюмировал он.

Ранее глава ОП Андрей Ермак допустил подписание документа о создании Консультативного совета в ТКГ 25 марта.