"В Украине очень тревожные времена, и мы, партия "Голос", не можем молчать".

Партия "Голос" организовала акцию протеста против создания Консультативного совета при политической подгруппе Трехсторонней контактной группы. В оппозиции считают, что это попытка признать террористов и сесть с ними за стол переговоров.

Как сообщает корреспондент LB.ua, митинг организовали возле Офиса президента Украины на Банковой улице.

Фото: Макс Требухов

На акцию пришли несколько десятков человек во главе с новым главой партии Кирой Рудик.

"В Украине очень тревожные времена, и мы, партия "Голос", не можем молчать. Мы обеспокоены происходящим и требуем ответа", - заявила Рудик.

Фото: Макс Требухов

"Голос" требует от президента Владимира Зеленского озвучить четкую политическую позицию о недопустимости прямых переговоров с "марионетками Кремля".

Партия также призвала созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором предлагает оценить договоренности, достигнутые в Минске при участии главы ОП Андрея Ермака и замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака. "Чтобы люди понимали, что именно там подписали и что именно подпишут 25 числа", - пояснила она.

"Голос" считает, что политическому урегулированию должен предшествовать минимум год без боевых действий.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов