Советники лидеров "нормандской четверки" проведут телефонный разговор

Советники лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) на следующей неделе проведут телефонный разговор, во время котрого будет обсуждаться возможна дата нового саммита.

Об этом на брифинге в перерыве заседания Совета национальной безопасности и обороны сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли. У нас будет телефонный разговор на следующей неделе между советниками, на котором мы будем говорить о дате возможного саммита лидеров, который должен пройти в Берлине. Я надеюсь, в апреле", - сказал он.

Напомним, 10 февраля на тот момент министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой встречи "нормандской четверки".

О том, что новый саммит "нормандской четверки" должен пройти в апреле в Берлине, президенты Германии, Франции, Украины и РФ договорились на встрече в Париже. 15 февраля Макрон эту договоренность подтвердил.

17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что еще нет ясности, в каком месяце может пройти встреча. Он говорил, что этот вопрос еще обсуждается.

26 февраля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что новый саммит в "нормандском формате" может состояться после выполнения решений предыдущего саммита, а именно закрепления в законодательстве Украины "особого статуса Донбасса".

28 февраля Пристайко заявил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" не состоится, пока Украина не выполнит все 7 пунктов коммюнике, принятого по результатам "нормандского саммита" в Париже.