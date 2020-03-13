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Зеленский обновил состав СНБО

В Совбез вошли новые члены Кабмина и врио директора ГБР.

Зеленский обновил состав СНБО
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 13 марта подписал указ №80/2020, которым вносятся изменения в состав Совета национального безопасности и обороны Украины в связи с последними кадровыми перестановками во власти.

Из него исключены бывший премьер-министр Алексей Гончарук, бывший министр обороны Андрей Загороднюк, бывший министр финансов Оксана Маркарова и бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

На их место назначены новые члены правительства Денис Шмыгаль, Андрей Таран и Игорь Уманский, а также врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.

Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко остался в СНБО на новой должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. При этом в состав Совбеза включен его преемник по МИДу Дмитрий Кулеба.

Таким образом, в СНБО сейчас входят до 16 человек:

  1. Зеленский Владимир (президент)
  2. Аваков Арсен (МВД)
  3. Баканов Иван (СБУ)
  4. Венедиктова Ирина (ГБР)
  5. Данилов Алексей (секретарь СНБО)
  6. Евдокимов Валерий (Служба внешней разведки)
  7. Ермак Андрей (Офис президента)
  8. Кулеба Дмитрий (МИД)
  9. Пристайко Вадим (Кабмин)
  10. Разумков Дмитрий (Верховная Рада)
  11. Смолий Яков (НБУ)
  12. Таран Андрей (Минобороны)
  13. Уманский Игорь (Минфин)
  14. Хомчак Руслан (Генштаб)
  15. Черкасский Игорь (Госфинмониторинг)
  16. Шмыгаль Денис (Кабмин)
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