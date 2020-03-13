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​Полиция разоблачила хищение более 2 млн гривен при ремонте системы отопления в Раде

Следователи выяснили, что злоумышленник провернул сделку благодаря "помощи" некоторых должностных лиц Аппарата парламента.

​Полиция разоблачила хищение более 2 млн гривен при ремонте системы отопления в Раде
Фото: 112.ua

Следователи Главного следственного управления Нацполиции разоблачили и задокументировали преступную деятельность директора предприятия, который в 2016 году присвоил более 2 млн гривен государственных средств.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"Полицейские установили, что фигурант в 2016 году присвоил свыше 2 млн гривен госсредств. Деньги предназначались для реконструкции систем отопления - холодоснабжения и изменения нагревательных приборов в админзданиях Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Кроме того, следователи выяснили, что злоумышленник провернул сделку благодаря "помощи" некоторых должностных лиц Аппарата парламента.

Подозреваемому инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенных группой лиц).

Обвинительный акт уже направлен в суд.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, летом 2018 года специалисты впервые за 45 лет начали работы по ремонту купола Верховной Рады. В 2017 году институт стальных конструкций имени Шимановского разработал проектно-сметную документацию, на основании которой в мае-июне 2018 года провели тендер. Подрядчиком реконструкции была избрана строительно-реставрационная фирма "Возрождение", которая раньше работала над Мариинским дворцом. Стоимость договора составила 7 млн гривен.

Также была отремонтирована трехтонная люстра.

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