ГБР завершило расследование в отношении экс-главы Днепровского райсуда Киева

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении бывшего главы Днепровского райсуда Киева по делу о незаконных арестах активистов Майдана.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГБР.

"Следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве по организации вынесения заведомо неправосудных решений, препятствование проведению митингов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда головой Днепровского районного суда города Киева (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 376-1 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы производства по поручению прокурора открыты для ознакомления стороне защиты.

Следствием установлено, что бывший глава Днепровского райсуда, а ныне адвокат, 19 февраля 2014 года организовал незаконное вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда "Д-3" и вынесение неправосудных постановлений о применении в отношении 11 заведомо незаконно задержанных граждан меры пресечения в виде содержания под стражей для препятствования организации и проведению мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в Киеве.

В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, в конце февраля также сообщалось, что дело судьи Днепровского суда, незаконно арестовавшего активистов Майдана, ушло в суд.