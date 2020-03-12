Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
ГлавнаяПолитика

До 3 апреля в Раду будут пускать только работников Аппарата, нардепов и их помощников

В парламенте вводят ограничительные меры из-за коронавируса.

До 3 апреля в Раду будут пускать только работников Аппарата, нардепов и их помощников
Фото: focus.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков распорядился принять дополнительные меры для предупреждения распространения коронавируса.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении, которое опубликовала в фейсбуке депутат Рады VIII созыва Ольга Червакова.

Согласно документу, до 3 апреля в парламент будут пускать только работников Аппарата, нардепов и их помощников. Эксперты, чиновники и другие лица, приглашенные на заседание комитетов, будут принимать участие в режиме видеоконференции.

Личный прием граждан также приостанавливается до 3 апреля.

Также отменяются все служебные командировки нардепов и работников Аппарата. А международные контакты будут осуществляться путем телефонной или видеоконференции.

Аккредитованных журналистов будут пропускать исключительно в пресс-центр на третьем этаже.

Фото: facebook.com/chervakova
Фото: facebook.com/chervakova

Напомним, ранее Разумков уже поручил обеспечить выполнение профилактических мероприятий в Раде из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Однако, в его предыдущем распоряжении о запрете посещать парламент журналистам не говорилось.

С 12 марта в Украине объявлен карантин, который предусматривает запрет посещения всех учебных заведений - от дошкольных до последипломных - независимо от формы собственности и сферы управления.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также