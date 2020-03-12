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Трюдо самоизолировался из-за подозрения заражения его жены коронавирусом

Премьер Канады будет работать из дома.

Трюдо самоизолировался из-за подозрения заражения его жены коронавирусом
Джастин Трюдо с супругой Софи
Фото: thestar.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи помещены на самоизоляцию из-за коронавируса.

Об этом сообщает TheStar.

Сообщается, что у супруги Трюдо обнаружены симптомы коронавируса. У премьера симптомов нет.

Канцелярия премьера также объявила, что саммит, который должен состояться в Оттаве, будет отменен. Трюдо будет проводить брифинги и встречи в телефонном режиме или с помощью видеосвязи.

Напомним, ранее сообщалось, что актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусной инфекцией. Они прошли тесты на заболевание в Австралии.

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