Конгресс одобрил ограничение полномочий Трампа вести войну с Ираном

Палата представителей США в среду, 11 марта, вслед за Сенатом проголосовала за ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа.

Об этом пишет Associated Press.

Резолюция, которую поддержали 227 членов нижней палаты парламента, обязывает Трампа получить одобрение Конгресса на начало военных действий против Ирана.

Автор документа, сенатор-демократ Тим Кейн, а также другие сторонники резолюции заявляют, что резолюция не направлена против Трампа, а является важным подтверждением власти Конгресса. Конституция США предоставляет именно Конгрессу, а не президенту, право объявлять войну.

По словам главы внешнеполитического комитета Палаты представителей Элиота Энгеля, это голосование "посылает четкий сигнал, что американский народ не желает войны с Ираном и что Конгресс не разрешал воевать с Ираном".

Президент Трамп, как ожидается, ветирует эту резолюцию. Для преодоления вето необходимо две третьих голосов в Палате представителей (290) и Сенате (67), которые вряд ли наберутся.