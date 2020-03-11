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Евросоюз привлечет около 25 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом

Страны ЕС утвердили фонд для борьбы с вирусом.

Евросоюз привлечет около 25 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом
Фото: dw.com

Страны Евросоюза намерены привлечь около 25 миллиардов евро на борьбу экономическими последствиями эпидемии коронавируса. Об этом сообщает DW.

Соответствующее  решение приняли 27 глав государств по итогам трехчасового совещания по видеоконференцсвязи.

По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Лейен, 7,5 млрд евро комиссия выделит из собственных средств, чтобы как можно быстрее помочь странам, наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса: Италии, Франции и Германии.

При этом президент Еврокомиссии не комментировала напрямую вопрос о закрытии границ между странами для путешественников. По его словам, министры внутренних дел теперь должны обсуждать этот вопрос каждый день.

По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, ЕС будет действовать очень быстро.

"Сотрудничество - наша цель. Мы должны замедлить распространение вируса, приняв соответствующие меры", - отметил Мишель.

Напомним, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса.

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