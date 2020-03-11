​Байден выиграл праймериз демократов еще в трех штатах

Бывший вице-президент США обошел своего основного соперника Берни Сандерса в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу над сенатором Берни Сандерсом на первичных выборах (праймериз) Демократической партии еще в нескольких штатах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно прогнозам, 77-летний политик обошел своего основного соперника, 78-летнего сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи. Результаты праймериз в штатах Айдахо и Вашингтон и собраний активистов (кокусов) в Северной Дакоте, проходящих в этот же день, станут известны позже.

Байден заявил, что сделан "еще один шаг к возвращению порядочности, достоинства и чести в Белый дом". В своем выступлении перед сторонниками он напомнил об "общей цели демократов - победить Дональда Трампа и объединить нацию".

Напомнми, ранее голосовать за Байдена призвали вышедшие из президентской гонки экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший член Палаты представителей от штата Техас Бето О'Рурк.

Первичные выборы демократов проходят до начала июня, их кандидата официально выдвинут на партийном съезде в июле. Выборы президента США запланированы на 3 ноября.