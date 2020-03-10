В тюрьмах Италии находятся 158 украинских моряков, задержанных за перевозку мигрантов

По состоянию на начало марта 2020 года, в пенитенциарных центрах юга Италии как осужденные или задержанные находятся 158 граждан Украины. Из них - 131 человек осужден и отбывает наказание, а 27 содержатся под стражей.

Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины на запрос DW.

Согласно сообщению, в 2015-2018 годах на юге Италии был арестован 161 гражданин Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. В 2019 году там задержали 32 украинцев, 18 - освободили. С начала 2020 года в Италии задержали одного украинского моряка.

"Тенденцию к уменьшению задержанных в Италии в течение прошлого года в департаменте консульской службе МИД Украины объясняют "эффективностью информационной составляющей противодействия, работой МИД и правоохранительных органов Украины, неправительственных организаций". В МИД отметили, что существует необходимость в продолжении осуществления предупредительных мероприятий, в том числе через СМИ и общественные организации. Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что вопрос защиты прав украинских моряков, задержанных и осужденных за перевозку нелегальных мигрантов, находится на особом и постоянном контроле МИД Украины", - говорится в сообщении.

Между тем в Греции, по данным МИД, только в течение 2019 года задержали 36 украинских моряков, а в 2020-м - уже двух. При этом в прошлом году там за нелегальную перевозку мигрантов приговорили 29 украинских моряков, в 2020 году - девять. По законодательству Греции за контрабанду людей грозит 25 лет лишения свободы.

В украинском МИД сообщили, что греческой стороне в сентябре 2018 года передан проект соглашения о надзоре за условно осужденными или условно освобожденными правонарушителями. Он пока прорабатывается властями Греции. Если соглашение будет подписано, освобожденные досрочно из греческого заключения украинцы смогут отбывать надзорные процедуры, вернувшись в Украину. В Греции с начала 2017 года были освобождены 74 гражданина Украины, которые отбывали там наказание.

Как известно, с момента начала кризиса беженцев в ЕС в 2015 году украинским мужчинам, которые искали работу, предлагали работать на яхтах в Средиземном море, в частности заниматься перевозкой туристов из Турции. Во время прибытия в порты Италии или Греции выяснялось, что на борту яхт, где работают украинские моряки, находились нелегальные мигранты.