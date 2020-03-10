Генерал вооруженных сил Польши заразился коронавирусом после поездки в Германию

Ярослав Мики и лица, сопровождавшие его в поездке, помещены в карантин.

Вернувшийся из Германии польский военачальник Ярослав Мики при прохождении теста на коронавирус показал положительный результат.

Об этом сообщило министерство обороны страны, передает "Радио Свобода".

"У генерала Ярослава Мики диагностирован коронавирус. Лица, сопровождавшие его в поездке [в Германию], помещены в карантин", - сообщило Минобороны в твиттере.

Po powrocie z wojskowej narady w Niemczech, u gen. Miki dowódcy generalnego, potwierdzono obecność #koronawirus. Osoby towarzyszące generałowi poddano kwarantannie. Dowódca czuje się dobrze. Procedury zadziałały, wprowadzono działania mające zminimalizować ryzyko #koronawirus. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 10, 2020

Генерал Мики, в прошлом командующий дивизией, с 2019 года назначен Командующим генерального командования Войска Польского.

Напомним, президент Европарламента Дэвид-Мария Сассоли ушел на карантин после визита в Италию.

Общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило 114 тысяч, выздоровевших - более 64 тысяч. Второе место по количеству зараженных и погибших занимает Италия. В ВОЗ заявили, что выздоровление от коронавируса может занимать до 6 недель. У пациентов с тяжелой формой на это могут уйти несколько месяцев.