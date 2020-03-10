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Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 114 000, выздоровевших - более 64 000

Второе место по количеству зараженных и погибших занимает Италия. 

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 114 000, выздоровевших - более 64 000
Фото: EPA/UPG

Количество заболевших коронавирусом SARS-CoV-2 в мире достигло 114 448 человек. Погибли 4026 пациентов, выздоровели 64 156 человек, говорится в данных карты распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса. 

Более 80 000 случаев заражения произошли на материковом Китае. Больше всего людей скончались от вируса в провинции Хубэй - 3024 человека. Также в Хубэе самое большое выздоровевших - почти 48 000. 

Второе место по количеству зараженных и погибших занимает Италия - там заболели 9172 человек и скончались 463. На втором месте по количеству тех, кто вылечился от коронавируса, находится Иран - там выздоровели 2394 пациента.

В Израиле количество заболевших выросло до 50, в Египте - до 59. В Польше заболели 17 человек.

По одному случаю заражения, кроме Украины, зафиксировали в Парагвае, Иордане, Непале, Бутане, Молдове, Брунее, Гибралтаре, Андорре, Панаме, Лихтенштейне, Ватикане, Армении, Того, Монголии, Монако, на острове Сен-Бартелеми, Шри-Ланке, Буркина-Фасо, в Литве. 

Напомним, власти Италии приняли решение закрыть на карантин всю территорию страны, отменив все публичные мероприятия и закрыв все учебные заведения до конца марта.

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