Всю Италию закрыли на карантин

Ограничительные меры вступят в силу с 10 марта по крайней мере до конца месяца.

Власти Италии приняли решение закрыть на карантин всю территорию страны, отменив все публичные мероприятия и закрыв все учебные заведения до конца марта.

Об этом вечером 9 марта в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Ограничительные меры вступят в силу с утра вторника, 10 марта, и охватят более 60 миллионов человек по всей стране.

"Красной зоны не будет", - заявил Конте журналистам, имея ввиду блокировку районов на севере страны. - "Там будет Италия", - добавил он.

Наряду с ограничениями на поездки школы и университеты, которые были закрыты ранее, продлят карантин до 3 апреля. Общественный транспорт останется в рабочем состоянии, однако Конте призвал граждан оставаться дома.

"Мы приостановим образовательную деятельность до 3 апреля на всем полуострове, включая острова", - заявил премьер-министр вечером в понедельник.

Он отметил, что также будут отменены все спортивные соревнования, закрыты горнолыжные курорты,

музеи, театры и кинотеатры, культурные центры.

Как пишет ANSA, по состоянию на вечер 9 марта, в Италии насчитывается 7 985 пациентов с коронавирусом, что на 1598 человек больше, чем накануне. В то же время, 724 человека были излечены, что на 102 больше, чем накануне, сообщил чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли.

Количество жертв коронавируса в стране достигло 463. За сутки из-за COVID-19 скончались еще 97 итальянцев. В реанимацию из-за коронавируса поступило 733 пациента, что на 83 больше, чем накануне. Из них 440 находятся в Ломбардии, где за один день подтвердили еще 41 случай SARS-CoV-2

В целом по стране 4 316 пациентов с коронавирусом госпитализированы, 2 936 инфицированных находятся в домашних условиях.