Первые два случая SARS-CoV-2 зафиксировали на Кипре

Один из инфицированных - прибывший из Британии 60-летний медработник.

В Кипре зарегистрированы первые два подтвержденных случая коронавируса SARS-CoV-2, в том числе у медицинского работника.

Об в понедельник, 9 марта, сообщил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, передает Reuters.

Оба пациента - мужчины, которые прибыли из-за границы. Первый случай касается 25-летнего мужчины, который вернулся из северной Италии, а второй - 64-летнего медицинского работника, который вернулся из Великобритании 3 марта.

По словам министр здравоохранения, "прискорбно", что второй пациент, у которого появились симптомы заболевания 3 марта, сообщил о них властям только спустя пять дней.

"Это усложняет усилия министерства по отслеживанию контактов, которые он имел за последние пять дней", - сказал он.

Отмечается, что инфицированный коронавирусом медик работает в государственном медицинском учреждении в столице страны Никосии.