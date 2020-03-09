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Германия сообщила о первых жертвах коронавируса на территории страны

Ранее 60-летний немецкий турист скончался от COVID-19 в Египте.

Германия сообщила о первых жертвах коронавируса на территории страны
Фото: Зоряна Скалецкая / Facebook

Власти Германии 9 марта сообщили о первых двух жертвах вируса SARS-CoV-2 на территории страны.

Один человек скончался в городе Хайнсберг, второй - в городе Эссен, передает DW со ссылкой на министерство здравоохранения федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Известно, что в Эссене умерла 89-летняя женщина. Вирус у нее диагностировали 3 марта. Она была госпитализирована и состояние заболевшей стремительно ухудшалось.

Число зараженных коронавирусом в Германии по состоянию на понедельник, 9 марта, превысило 1000 человек. Больше всего заболевших в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Здесь диагностировали 515 случаев заражения.

Накануне сообщалось, что 60-летний немецкий турист умер от коронавируса в Хургаде.

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