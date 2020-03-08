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В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека

Большинство смертей зафиксированы в области Ломбардия.

В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
Надпись на стене: "Все закрыто"
Фото: EPA/UPG

В Италии за сутки выявили 1492 человека, которые заразились коронавирусом. Это новый рекордный показатель с начала эпидемии COVID-19 в этой стране.

Об этом пишет The Local со ссылкой на данные департамента гражданской защиты.

Общее количество тех, кто заразился коронавирусом, достигло 7375 человек. Из них 366 умерли (в том числе за сутки - 133 человека), а 622 полностью выздоровели. Это значит, что в Италии сейчас 6387 больных, примерно две третьих из них госпитализированы.

В Италии от коронавируса умерли больше людей, чем где-либо в мире, кроме Китая. Большинство смертей зафиксированы в области Ломбардия. Там уже возник дефицит кроватей в больницах.

Также Италия вышла на второе место по количеству инфицированных.

Напомним, что власти Италии объявили о закрытии на карантин северных регионов страны, в которых зафиксирована вспышка коронавируса. Это касается в том числе популярных у туристов городов Милан и Венеция. Въезд в эти регионы и выезд из них будут фактически закрыты. Всего в зоне карантина оказалось не менее 16 млн человек.

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