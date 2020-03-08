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Родственники жертв крушения MH17 выставили 298 стульев у посольства России в Гааге

Семьи погибших призвали российские власти признать ответственность.

Фото: EPA/UPG

В Гааге родственники жертв катастрофы малайзийского "Боинга" над Донбассом в воскресенье установили напротив здания российского посольства в Нидерландах 298 белых стульев – по числу погибших.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Цель молчаливой акции протеста, которая прошла за день до начала судебного процесса по делу о катастрофе, – призвать российские власти признать ответственность.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Международное следствие ранее пришло к выводу, что "Боинг" был сбит 17 июля 2014 года из установки "Бук", которая была доставлена на оккупированную Россией территорию Донецкой области из российской воинской части.

Россия отрицает свою причастность к катастрофе и обвиняет следствие в предвзятости. Российские власти, однако, не выдвигали никакой официальной версии того, кем и как был сбит "Боинг".

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