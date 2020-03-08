Из-за коронавируса Папа Римский впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции

Папа Римский Франциск с целью избежать распространения коронавируса впервые обратился с воскресной проповедью к верующим не из Апостольского дворца, а при помощи интернет-трансляции, сообщает агентство Associated Press.

Проповедь понтифика была записана в библиотеке Ватикана и транслировалась на экран, установленный на площади перед небольшим числом собравшихся. Также ее показали по телевидению и на ряде сайтов.

В проповеди Папа Римский выразил солидарность с теми, кто страдает от коронавируса: "Через молитву я близок к людям, кто страдает от нынешней эпидемии коронавируса".

Понтифику пришлось нарушить вековую традицию и прибегнуть к современным технологиям из-за запроса властей Италии. Традиционно по воскресеньям Папа читает молитву с балкона на площади Святого Петра, где собираются десятки тысяч человек.

По информации Минздрава Италии на 7 марта, в стране известно о 5061 заразившемся коронавирусом, большинство из них находятся в Ломбардии - 3420. От осложнений, вызванных SARS-COV-2, в стране умерли 233 человека. В связи с эпидемией Италия закрыла на карантин до 3 апреля 15 провинций.