В Украине проверили 20 случаев подозрения на коронавирус SARS-COV-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"По состоянию на утро 8 марта, в вирусологической референс лаборатории ЦОС исследовано 20 доставленных образцов материалов, в т. ч. шесть отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных. Положительных на COVID-19 не обнаружено ", - говорится в сообщении.

О результатах анализов жителя Черновицкой области, которого накануне госпитализировали с симптомами коронавируса, не сообщается.

Всего с начала эпидемии в Украине проверили 38 случаев подозрения на COVID-19. Коронавирус обнаружили у жителя Черновицкой области. Мужчина, ездивший в Италию, находится на лечении.