В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализирован еще один человек

"Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения".

Еще один житель Черновицкой области госпитализирован в областную клиническую больницу из-за подозрения на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает областная государственная администрация в фейсбуке.

"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего в области с подозрением на коронавирус госпитализированы семеро человек.

Напомним, по состоянию на утро 7 марта в Украине был зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек.