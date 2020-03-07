В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализирован еще один человек

Еще один житель Черновицкой области госпитализирован в областную клиническую больницу из-за подозрения на коронавирус COVID-19.
Об этом сообщает областная государственная администрация в фейсбуке.
"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Таким образом, всего в области с подозрением на коронавирус госпитализированы семеро человек.
Напомним, по состоянию на утро 7 марта в Украине был зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек.