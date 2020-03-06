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Новый глава Минздрава Емец будет совмещать должность министра и врачебную практику

Он будет продолжать работу кардиохирургом. 

Новый глава Минздрава Емец будет совмещать должность министра и врачебную практику
Фото: https://rubryka.com/

Министр здравоохранения Украины Илья Емец будет совмещать свою новую должность с практикой кардиохирурга. Об этом в эфире "Право на владу" сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились, что Илья Николаевич продолжит медицинскую практику, будет оперировать, совмещая должности. Закон это позволяет, медицинская этика это позволяет", - пояснил он.

По словам Шмыгаля, Емец понимает необходимость медреформы, и их взгляды в этом совпадают.

"Когда мы уже проплыли по этой реке 80%, нельзя принимать решение, что мы разворачиваемся и плывем назад, вместо того чтобы доплыть оставшиеся 20%. Конечно, мы будем завершать медреформу. Вопрос в том, как ее завершить. Это очень важный вопрос. И тут мы с Ильем Николаевичем имеем общую позицию: реформа должна завершиться для пациента и для врача успехом. Будем работать над этим", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, 4 марта Рада утвердила новый состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля, сменившего на должности премьер-министра Алексея Гончарука. Вместо Зоряны Скалецкой, которая до 5 марта находилась на обсервации вместе с эвакуированными из Китая Украинцами, главой украинского Минздрава стал Илья Емец.  

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