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В Черновцах сейчас пять подозрений на коронавирус, - ОГА (обновлено)

У одной женщины диагностировали пневмонию.

В Черновцах сейчас пять подозрений на коронавирус, - ОГА (обновлено)
Фото: kmu.gov.ua

В Черновицкой области в четверг еще двух граждан Украины госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2.

Об этом утром в четверг сообщила пресс-служба областной госадминистрации.

"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, было госпитализировано в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус", - говорится в сообщении. Отмечается, что накануне они путешествовали по Италии.

Позже на брифинге в Черновцах представители областной государственной администрации уточнили, что всего подозрение есть у пяти человек.

"За сутки после последнего общения на брифинге вчера у нас пять новых подозрений. Это случаи заболевания на острые респираторные вирусные инфекции у людей, которые имеют историю путешествий. Кроме Италии, это поездка в Испанию и Англию. Все пациенты госпитализированы в областную клиническую больницу, у всех взяты образцы для обследования и направлены в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения", - сказала и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Наталья Гопко.

"Состояние пациентов нарушенное, но стабильное. У всех пациентов есть температура, кашель и у одной пациентки пожилого возраста диагностирована пневмония", - рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

Единственный подтвержденный больной в Черновицкой области чувствует себя хорошо. У него "есть динамика температуры", но она не поднимается выше 38 градусов. Кашель значительно уменьшился.

Его жена чувствует себя хорошо, признаков заболевания у нее нет.

Еще с двух человек, ранее госпитализированных в Черновцах, подозрение сняли.

Напомним, 3 марта в Украине зарегистрировали первый случай коронавируса - мужчина заболел после поездки в Италию с женой. 29 февраля его госпитализировали с жаром и сухим кашлем, а еще через два дня диагностировали новую коронавирусную болезнь. В тот же день соседи супружеской пары устроили протест под их домом. В результате здоровая жена больного согласилась на то, чтобы ее забрали из квартиры и перевезли к месту обсервации. До этого она находилась в самоизоляции в своей квартире.

Сегодня, 5 марта, заканчивается срок обсервации украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из китайского Уханя, ставшего очагом распространения вируса. Симптомов заболевания у них не обнаружили.

В ближайшее время в Украину приедут две миссии Всемирной организации здравоохранения. Их деятельность будет направлена на разработку плана готовности государства к коронавирусу.

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