Федір Лапій: "В українців мало шансів отримати вакцину проти коронавірусу"

Щодня з'являються нові повідомлення про властивості нового коронавірусу SARS-CoV-2 та хворобу covid-19, яку він викликає. Повторні випадки зараження , інкубаційний період більше двох тижнів, 9 діб живе на поверхнях, собака заразився від господаря - все це правда чи ні? Інформації в цих повідомленнях зазвичай дуже мало, а першоджерела переважно китайською, тому зробити фактчек самостійно практично неможливо. В цій ситуації LB.ua звернувся до лікаря-інфекціоніста Федора Лапія і попросив його допомогти розібратися у тому вирі фактів, який ллється на нас з новин.

Ви позавчора повернулися з США, де спілкувалися з колегами з американського CDC - Центру по контролю за захворюваннями. Які там зараз настрої щодо епідемії коронавірусу SARS-CoV-2 , яка загрожує перерости в пандемію?

Звісно, ми з колегами обговорювали спалах коронавірусної інфекції, хоча тема нашої зустрічі була інша. Це досить серйозний виклик для людства, який можна порівняти з пандемією «іспанки» в 1918 році. Але треба також сказати, що за 100 років в медицині багато чого змінилося. І з точки зору розшифровки вірусів, і з точки зору вчення про віруси, а також виготовлення ліків і вакцин, в тому числі від того самого грипу. Наявні розробки використовуються для створення вакцини проти коронавірусної інфекції.

Якщо говорити про ставлення до ситуації, то воно серйозне і в Україні, і в Сполучених Штатах Америки, і серед представників Європейського союзу. Зрозуміло, що потрапляння вірусу в ту чи іншу країну - це лише справа часу. Але наскільки це можливо, поширення треба стримувати, тому вводяться обмежувальні заходи - ми бачили, як це робилося в Китаї, і бачимо, що зараз обмеження також впроваджує Італія.

Ми хочемо максимально відтермінувати момент, коли вірус почне поширюватися всередині країни, щоб мати більше часу для його вивчення і прийняття рішення щодо наших дій. Ми повинні виграти час.

Фото: Макс Левин Федір Лапій

Чекаємо на вакцину? І як багато часу знадобиться на те, щоб ця вакцина стала доступною для всіх?

За оптимістичними прогнозами, на розробку вакцини потрібно ще кілька місяців. За реалістичними - більше року піде на те, щоб вакцина була досліджена і щоб ми отримали дані щодо її ефективності та безпеки.

Цілком може бути, що той чи інший виробник за місяць-два оголосить, що створив вакцину. Але питання, наскільки держави готові будуть цю вакцину використовувати? Відповідно до законодавства України, вакцина має бути зареєстрована, мати досьє, яке містить повну інформацію щодо її ефективності та безпеки. Звичайно, за півтора-два місяці створити це досьє неможливо.

Державою можуть бути прийняті якісь надзвичайні рішення щодо використання вакцини, яка не пройшла повний цикл досліджень, але такого можна очікувати від Швеції або США, від України - навряд. Якщо це не буде відповідати законодавству України, почнуться політичні спекуляції.

Варто пригадати 2009-10-й рік, коли була терміново створена вакцина проти пандемічного вірусу грипу. В червні 2009-го року розшифрували вірус, і ближче до зими вакцина вже була готова. Але в Україні до весни збиралися і обговорювали: існує цей вірус чи не існує? Існує пандемія чи ні? Вакцину так і не було використано для захисту українців. Оскільки питання відповідності законодавству в нас мають більше значення, ніж необхідність реагувати на епідемічні виклики. Тому, я вважаю, в українців мало шансів отримати вакцину проти коронавірусу. Хіба що в нас тут почнеться повна катастрофа.

До речі, як ви оцінюєте шанси на катастрофу?

Я вірю в науку і сподіваюся, що ситуація не буде розгортатися як в 1918 році. Але поки зарано робити висновки.

Було повідомлення про те, що у Китаї зафіксовано повторні випадки зараження, йшлося про 195 людей. Це означає, що проти коронавірусу SARS-CoV-2 не виробляється стійкого імунітету?

Я був би дуже обережним щодо багатьох повідомлень, які з’являються в інтернеті. В тому числі - щодо повідомлень відносно повторного зараження. Основний метод діагностики, який використовується сьогодні, це виявлення послідовності нуклеїнових кислот, що характерні для даного вірусу. Їх залишки можуть знаходити в організмі ще протягом певного часу після одужання.

Так само я був би обережний щодо повідомлень про більш тривалий інкубаційний період, стійкості в зовнішньому середовищі і т.д. Тому що тих даних, які ми маємо на сьогодні, ще недостатньо для висновків. Вірус досліджується, в тому числі на предмет мутацій. Наприклад, вірус грипу схильний до мутацій, тому ми оновлюємо вакцину щороку. Чи буде так само мутувати SARS-CoV-2 - поки що говорити зарано. Потрібно ще принаймні два тижні збирати дані для більш повноцінних висновків.

Так само зарано говорити, чи стане цей вірус сезонним і чи буде спад захворюваності навесні?

Впевненості немає, потрібен час. Можливо, так, бо для вірусів, які викликають такі застудні симптоми, тепло і сонце не на користь.

Разом з тим, метод профілактики цього вірусу - триматися подалі від хворих людей. Звичайно, коли холодно, більше людей проводить час в закритих приміщеннях, і вірусу легко передаватися від людини до людини. Якщо в теплу пору року ми проводимо більше часу на вулиці, на дачі, діти на канікулах, то передача вірусу зменшується.

Знову ж так, проводячи певні паралелі з минулим, перша хвиля «іспанки» насправді не була тяжкою. А от друга хвиля забрала 50 мільйонів життів.

Ще було повідомлення про те, що вірус знайшли в Гонконзі в собаки, господарі якого також захворіли.

Коронавіруси є і у людей, і в інших тварин - кажанів, котів, собак, наприклад. Можливо, що мутація, яка відбулась у цьому вірусі, зробила можливою його передачу від тварин до людей і від людей - до тварин. Але на сьогоднішній день немає розуміння, звідки все ж таки цей вірус взявся у людей. Так, він дуже схожий на вірус, який є у кажанів, і на той, який є у панголінів, але незрозуміло, хто був посередником між ними і людиною. Були гіпотези, які не підтвердилися.

Віруси мутують і набувають різних властивостей. Я не виключаю такої можливості, що він може є спільним для, наприклад, людини і собаки.

Вже зрозуміло, чи вірус зачіпає дітей?

Є зафіксовані випадки хвороби серед дітей, але основний тягар - на дорослих. Найбільше страждають люди похилого віку.

Остаточно говорити, сприйнятливі діти до нового вірусу чи ні, ще рано. Можливо, дорослі просто більше турбуються про них, бережуть, ізолюють, а самі ходять на роботу і переносять хворобу “на ногах”.

Яку кількість хворих може витримати наша система охорони здоров’я?

Так не можна ставити питання - скільки в нас ліжок, скільки інфекційних стаціонарів. Якщо все буде настільки погано, як у Китаї, то є варіант мобільних госпіталей, додаткових стаціонарів, є навіть стадіони, які вже використовувалися іншими країнами. За часів Майдана ми оперували підпільно в не пристосованих для цього приміщеннях.

Але потрібна ще апаратура, ліки, медперсонал...

Потрібні, звісно. Тому ми й говоримо, що треба відповідально ставитися до дотримання правил особистої гігієни - закликаємо мити руки, раціонально використовувати маски, не контактувати з хворими і т.д. Ще раз повторю, що наша задача - відтермінувати розповсюдження вірусу, мінімізувати кількість, розтягнути в часі, щоб не було одночасно великої кількості хворих.

Про тести. Наскільки достовірними є тести, які використовуються в Україні, і тести на виявлення коронавірусу взагалі? І чи виправдано те, що ми тестуємо так мало людей - тільки тих, в кого виражені симптоми плюс візит до однієї з країн, де зафіксовано спалах? Знаю, що в США зараз скандал через те, що таким чином пропустили початок спалаху.

Тест системи мають свої недоліки. Вони можуть давати хибний позитивний або з негативний результат. На сьогодні вони є і в дефіциті у світі. Більшість випадків коронавірусної інфекції перебігають легко. Для нас є важливими діагностика коронавірусної інфекції у тяжко хворих, а також інформація, чи є коронавірус в Україні. В останньому випадку може бути використана методологія, що подібна до соціологічного опитування або "екзит полу". Тобто не потрібно кожного опитувати аби знати ситуацію.

Фото: Громадське Федір Лапій

Не дуже серйозне питання від мого колеги: чи правда, що вживання напоїв з високим вмістом спирту захистить від коронавірусу?

Так, звичайно. Вірус не любить спирту. Якщо ними протирати поверхні, обробляти руки тощо. Або бути настільки проспиртованим, що вірус не виживе.