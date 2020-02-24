В Китае уже почти 200 случаев повторного заражения COVID-19

В китайском городе Ухань зафиксировали уже 195 случаев повторного заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Причины повторного заражения в Китае не назвали. Кроме того, власти Уханя опровергли информацию о том, что якобы разрешили гражданам, которые не имеют симптомов коронавируса, выезжать из изолированного города.

Напомним, в Италии от коронавируса умерли пять человек. Все умершие были пожилыми людьми.Количество заболевших на севере Италии выросло уже до 219 человек. Власти Венеции решили досрочно завершить ежегодный карнавал, в Милане закрылся оперный театр "Ла Скала".