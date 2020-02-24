Ставивший под сомнение ответственность России в крушении MH17 премьер Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление главы правительства.

В заявлении указано, что премьер-министр направил прошение об отставке королю Малайзии. Другие подробности не раскрываются.

Ранее Объединенная партия сынов земли Малайзии, лидером которой является Махатхир, вышла из правительственной коалиции "Альянс надежды". Reuters со ссылкой на источники также сообщает, что Махатхир Мохамад уйдет из своей партии.

Махатхир Мохамад родился в 1925 году. Он возглавлял правительство Малайзии от правящей партии с 1981 по 2003 год. В 2018 году Махатхир занял пост премьера от оппозиционной коалиции.

Напомним, в прошлом году Мохамад заявил, что цель международного расследования по делу о гибели лайнера Malaysia Airlines в небе над Украиной в 2014 году состояла не в установлении истины, а в обвинении России. Так он прокомментировал выводы международной следственной группы, которая обнародовала имена четверых подозреваемых в крушении самолета: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Ранее премьер Малайзии уже выражал сомнения по поводу причастности России к гибели рейса MH17 из-за "отсутствия неопровержимых доказательств". По версии Мохамада, самолет могли сбить украинские военные. Малайзия принимает только ту часть выводов, которая касается типа ракеты и ее производства, и требует доказательств, что ракету привезли из России. Такой же точки зрения придерживается и Россия.