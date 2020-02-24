В Китае заявили о создании вакцины против коронавируса, но нужны еще доработки

Также якобы есть эффективные лекарства против коронавируса.

В Китае разработана вакцина, которая предварительно показала свою эффективность против коронавируса, однако ученым еще нужны доработки и дополнительные проверки. Об этом сообщил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, передает "Интерфакс".

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал Ханьхуэй на брифинге в посольстве КНР в Москве.

Он также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%", - отметил посол.

Ханьхуэй рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это хлорохина фосфат, который в Китае несколько десятков лет применяют от малярии.

"Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными. Самые эффективные способы - европейская медицина в сочетании с китайской", - отметил посол.

Дипломат также добавил, что что поиск источника вируса продолжается. Версия о том, что "хозяином" заболевания была летучая мышь, проверяется, но пока также не подтверждена.

Напомним, что в Китае число заболевших коронавирусом COVID-19 достигло 77,150 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,592 тыс. случаев. В то же время более 24,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений. В столице провинции Хубэй городе Ухане, где находится очаг эпидемии, также было зафиксировано 195 повторных случаев заражения.