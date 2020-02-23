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На ирано-турецкой границе произошло повторное землетрясение

Подземные толчки силой 5,7 балла зафиксированы в городе Хой.

В расположенном недалеко от границы с Турцией уезде Хой иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом говорится в сообщении сейсмологического центра Тегеранского университета.

Подземные толчки ощущались в турецкой провинции Ван, передает Анадолу.

Фото: Анадолу

Эпицентр землетрясения находился в населенном пункте Зарабад, очаг залегал на глубине 28 километров.

Подземные толчки зафиксированы в 19:30 по местному времени.

Это уже второе за сегодняшний день землетрясение в данном районе. В 9:22 по местному времени в Хойе были зарегистрированы подземные толчки с аналогичной магнитудой.

Как сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, жертвами стихийного бедствия в турецкой провинции Ван стали 9 человек, 37 получили ранения.

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