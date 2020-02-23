Сандерс выиграл на предварительных выборах от демократов в Неваде

Он укрепил шансы стать главным кандидатом Демпартии на президентских выборах в ноябре.

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс стал победителем кокусов (процесс определения единого кандидата на президентских выборах, которые пройдут в ноябре) Демократической партии в Неваде, пишет CNN.

После подсчета 50% бюллетеней сенатор Сандерс набирает 47% голосов, у бывшего вице-президента США Джо Байдена - 28%. Далее идут экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич и сенатор от Массачусетса Элизабет Уорен.

Таким образом, на трех прошедших мероприятиях демократов Берни Сандерсу удалось дважды выйти в лидеры. 12 февраля он победил на праймериз демократов в Нью-Гэмпшире, Пит Буттиджич занял второе место, в то время как считавшийся фаворитом гонки Байден оказался лишь на пятом месте.

Итоги прошедших кокусов в штате Айова не удалось подвести сразу, Сандерс тогда объявил себя победителем, но 6 февраля стало известно, что Пит Буттиджич обошел его с минимальным перевесом, а Байден занял четвертое место.

Серия первичных партийных выборов - кокусов и праймериз - завершится в июле. Две партии США - республиканцы и демократы - определят своих кандидатов в президенты.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года. От Республиканской партии на них будет участвовать нынешний президент Дональд Трамп.