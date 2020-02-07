​Пит Буттиджич выиграл праймериз Демпартии США в Айове

Сандерс чуть отстал, Байден - только четвертый.

Праймериз Демократической партии США в штате Айова, которые прошли в понедельник, выиграл Пит Буттиджич.

Об этом свидетельствуют результаты ручного подсчета голосов, пишет Reuters со ссылкой на данные партии.

38-летний бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане набрал 26,2% голосов.

Сенатор из Вермонта Берни Сандерс стал вторым с 26,1%, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен получила 18%, бывший вице-президент США Джо Байден - 15,8%, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар - 12,3%.

Айова направляет на общенациональный съезд Демократической партии только 49 делегатов, тогда как для победы на нем кандидату нужно собрать больше 2 тысяч. Например, Хиллари Клинтон в 2016 году стала кандидатом от Демпартии, получив голоса 2 842 делегатов.

Напомним, что выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. От Республиканской партии на них будет участвовать нынешний президент Дональд Трамп.